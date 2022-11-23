بعد توقيعها اتفاقية مع شركة نون (noon.com)

المركز الممتد على مساحة 252,000 متر مربع والمقرر تسليمه في عام 2024 يعزز الاقتصاد المحلي عبر توفير آلاف فرص العمل الجديدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي والمملوكة بالكامل من قبل مجموعة موانئ أبوظبي؛ وشركة نون (noon.com)، وجهة التسوق الإلكتروني الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق أعمال تطوير أكبر مركز للتوزيع وإيفاء الطلبات لقطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة أبوظبي. ويشكّل هذا المشروع جزءاً من استثمار رئيسي تخصصه نون لدعم قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو في إمارة أبوظبي.

وتبلغ مساحة المركز الجديد 252,000 متراً مربعاً، حيث تتولى مجموعة كيزاد تصميمه وتطويره اعتماداً على حلول البناء حسب الطلب التي تقدمها ومن المقرر تسليمه في عام 2024. وسيقوم المركز من خلال التقنيات الرقمية الجديدة للتخزين ونقل المواد وترتيبها، بتمكين التوصيل السريع للمنتجات إلى الملايين من عملاء نون في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي عبر توفير الآلاف من فرص العمل.

وشهد سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً استثنائياً خلال الأعوام القليلة الماضية، مع ازدياد توجه المستهلكين نحو الاستفادة من مزايا التسوق الإلكتروني بما يشمل تنوع الخيارات والسهولة إلى جانب الاستفادة من الأسعار التنافسية.

وللمحافظة على تلك المزايا، تعتبر عملية إدارة المخزون بكفاءة وبتكلفة منخفضة من الاحتياجات الأساسية وبالغة الأهمية لتلبية الارتفاع المستمر في الطلب على التسوق عبر الإنترنت، حيث توفر مراكز إيفاء الطلبات المتطورة إمكانات كبيرة تتيح للشركات التوسع في مساحات مرافق التخزين إلى جانب السرعة في الأداء، وإمكانية متابعة المنتجات ومراقبة الجودة ضمن سلسلة القيمة ابتداءً من مرحلة اختيار المنتج من قبل المتعامل والبدء بمعالجة الطلب وصولاً إلى عمليات التغليف والشحن.

وأعرب محمد العبار، مؤسس نون، عن فخره الكبير بهذا المركز الذي يجري بناؤه بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد، لأنه سيفتح الباب أمام الآلاف من فرص العمل الجديدة في إمارة أبوظبي ويسرع عملية دخول الرقمنة إلى قطاعات رئيسية مثل تجارة التجزئة والخدمات اللوجستية.

وقال: "سيقدم المركز الجديد خدماته لأكثر من 5,000 مؤسسة أعمال صغيرة الحجم حيث ستستفيد منه في تخزين بضائعها وإدارة أعمالها. الأمر الذي يتيح الفرصة لرواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة في الوصول إلى الأعداد المتنامية من عملاء قطاع التجارة الإلكترونية دون الحاجة للاستثمار سواء في التقنية أو الأصول".

وأضاف: "لا يمكن أن نعتبر هذا المشروع مجرد مشروع عقاري تقليدي، إنما هو يشكل بنية تحتية رقمية متطورة تسهم بشكل لافت في إحداث تغيير إيجابي كبير في المستقبل، ولا ينحصر هذا التغيير في شركتنا، إنما يمتد ليصل إلى مجتمعنا ودولتنا بشكل عام".

ومن جهته أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي تواصل السير في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بهدف ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً من خلال تطوير منظومة عمل صناعية وتجارية متكاملة في كيزاد قادرة على تلبية جميع الاحتياجات المستقبلية.

وقال: "يندرج تعاوننا مع نون لتطوير هذا المركز المتميز في إطار حرصنا على تنفيذ مهمتنا، كما يمثل محطة فارقة في مسيرة الجهود الجماعية للشركات الإماراتية بهدف دعم عمليات التوسع المستمر للتجارة الإلكترونية وتمكينها من تقديم خدمات متميزة والتوصيل في نفس اليوم في الدولة والمنطقة. ونحن على ثقة بأن هذا المركز الجديد يسهم بشكل كبير في تحقيق فوائد اقتصادية كبرى مثل توفير آلاف الوظائف الجديدة، وفتح آفاق واسعة لمؤسسات القطاع الخاص الساعية للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا".

ووفي الوقت الذي تدير فيه شركة نون (noon.com) حالياً عملياتها من خلال مرافقها في كيزاد، قررت الشركة التوسع في أعمالها عبر توظيف مساحة أكبر من الأراضي التابعة إلى مجموعة كيزاد والاستفادة من الحلول المبتكرة للبناء حسب الطلب التي تقدمها لتيسير عمليات التصميم، واستلام منشأة جاهزة مخصصة لتلبية احتياجات عملياتها الخاصة، ما يساعد في خفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.

وتعد المنشأة بناءً مستداماً بتقييم لؤلؤتين وفق برنامج "استدامة" يطبق مبادرات لتقليل استهلاك المياه والطاقة، والنفايات الناتجة، واستهلاك المصادر المحلية إلى أدنى حد ممكن. وسيتم تسليم مركز التوزيع وإيفاء الطلبات إلى شركة نون على أساس التنفيذ السريع وذلك بفضل توظيف حلول التطوير المبتكرة، حيث يسهم هذا الأسلوب في توفير خيارات متميزة وذات كفاءة عالية للمؤسسات الساعية إلى تشغيل عملياتها بأقل قدر من الأصول مع المحافظة على السيطرة الكاملة على عملياتها ومعاييرها الخاصة في تنفيذ الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار سيقدم حوافز مالية وغير مالية إلى شركة نون وذلك كجزء من مسيرة التوسع المستمر الذي تشهده منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنامية في أبوظبي.

وبدوره قال عبدالله عبد العزيز الشامسي المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "يشكل إطلاق أعمال تطوير أكبر مركز للتوزيع وإيفاء الطلبات لقطاع التجارة الإلكترونية في الدولة خطوة مهمة في مسيرة نمو قطاع التجارة الإلكترونية في إمارة أبوظبي. ونود في مكتب أبوظبي للاستثمار أن نتوجه بالتهنئة والمباركة لكل من مجموعة كيزاد وشركة نون على نجاحهم في تحقيق هذا الإنجاز المهم خلال وقت قصير ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا خلال المرحلة المقبلة من توسعهم ونمو أعمالهم".

كما ستسهم هذه المنشأة في تعزيز التجارة الإلكترونية كقطاع فرعي ناشئ ضمن مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سريع النمو في الإمارة. وسيتمكن رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وتلك الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من منصة نون، وتقنياتها المتقدمة، وشبكات التسليم الواسعة؛ والقادرة على الوصول إلى المزيد من العملاء الجدد. وستعمل نون وفق سياسة التجارة الإلكترونية التي أطلقتها أبوظبي في أغسطس 2021، لتشجيع وتعزيز فرص الاستثمار في الإمارة.

#بياناتحكومية

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ياسر سعيد زبيري

مدير الاتصال - المدن الاقتصادية والمناطق الحرة

مجموعة موانئ أبوظبي

Yasir.Zubairi@adports.ae

هاتف: 3570 360 50 971+

نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية في كل من مدن أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمع سكني للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 1,750 مستثمر في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.

نبذة عن نون

تأسست نون بهدف تعزيز نظام بيئي رقمي مستدام للشركات الرقمية والإقليمية لتأمين مستقبل المشهد الرقمي في المنطقة. تتمثل مهمة نون في تقديم قيمة ودعم متقدم للعملاء والشركات في منطقة الشرق الأوسط. تم إطلاق نون في الـ 12 من ديسمبر 2017 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي فبراير 2019 أطلقت منصة نون في مصر. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، تطورت نون لتصبح الوجهة الرائدة للتسوق الإلكتروني على المستوى الإقليمي، ونمت منصة التجارة الإلكترونية من خلال تقنيات وكفاءات داخلية محلية، ساهمت في تطوير أعمال السوق التجاري والعمليات التنفيذية والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار:

مكتب أبوظبي للاستثمار هو هيئة حكومية مسؤولة عن جذب الاستثمارات ودعمها في إمارة أبوظبي.

يوفر مكتب أبوظبي للاستثمار الفرص للمستثمرين والشركات من مختلف الأحجام من ذوي الأفكار والمشاريع الخلاقة، حيث يعمل على تسهيل تواصل هؤلاء المستثمرين مع مختلف الجهات الفاعلة ضمن منظومة الابتكار في أبوظبي بهدف مساعدتهم على تنمية أعمالهم وتوسعتها في الإمارة.

يوفر مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة شاملة من الخدمات والحوافز التي صممت لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الطويل، والنجاح المستدام لأعمالها في السوق المحلية ومختلف أنحاء المنطقة.