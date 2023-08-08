خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر

تقديم المزيد من الخدمات للمكاتب العقارية وشركات التطوير العقاري

الشارقة، بحثت مجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية العمل المشترك بهدف الترويج للمشاريع والفرص العقارية والاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها إمارة الشارقة ودعم القطاع العقاري وتعزيز نشاطه ولاسيما في ضوء التطورات والنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بين الجانبين، بحضور سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة الشارقة، وسيف محمد سالم السويدي مدير قسم دعم الاستثمار في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومروان صالح العجلة مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين "سعيد"، وأعضاء اللجنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل الاستفادة من إمكانيات وجهود مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي في التعريف بالمشاريع العقارية التي تشهدها إمارة الشارقة، إلى جانب العمل على تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات ذات القيمة والجودة العالية للمكاتب العقارية وشركات التطوير العقاري العاملة بالإمارة من خلال مركز الشارقة لخدمات المستثمرين.

قطاع حيوي

وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن القطاع العقاري في إمارة الشارقة يشهد تطوراً ونمواً ملحوظاً، ويواصل مسيرة ازدهاره برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يمثل هذا القطاع الحيوي بالنسبة لإمارة الشارقة أحد أهم القطاعات الداعمة للقوة الاقتصادية للإمارة، ويعد محفزاً لتدفق المستثمرين إليها، ولا سيما في ظل ما تتمتع به الشارقة من تنوع اقتصادي وتشريعات وقوانين منظمة وتسهيلات حكومية وفرص استثمارية واعدة في قطاع العقارات، ومن هنا تأتي أهمية هذا الاجتماع في توحيد الجهود ووضع آليات عمل مبتكرة لتقديم المزيد من الدعم للقطاع العقاري وتحفيز عجلة نموه وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي بما يدعم المسيرة التنموية التي تشهدها الإمارة.

إضافة نوعية

وأشارت غرفة الشارقة إلى حرصها على دعم قطاع العقارات والإنشاءات والترويج للفرص الاستثمارية الكبيرة التي يزخر بها القطاع العقاري في إمارة الشارقة، حيث يشكل الاجتماع إضافة نوعية للجهود التي تبذلها على هذا الصعيد، من خلال السعي الدائم لدعم مجموعة عمل قطاع العقارات، وتمكينها من تحقيق أهدافها في مجال تعزيز التواصل مع المستثمرين والقطاع الحكومي، إلى جانب إطلاق المبادرات المبتكرة بهدف تعزيز نمو القطاع العقاري والتي من ضمنها تنظيم معرض الشارقة العقاري- "إيكرس" الذي يشكل منصة مهمة لأعضاء الغرفة من الشركات العقارية وغيرها المتخصصة في القطاع العقاري لاستعراض مشاريعها ومنتجاتها، إلى جانب تعريف مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي بالفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع العقاري.

جهود رائدة

وقدمت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، خلال الاجتماع عرضاً للجهود الرائدة التي تبذلها على صعيد تطوير القطاع العقاري وجذب الاستثمارات العقارية بالشارقة، وتعزيز التواصل مع المستثمرين والقطاع الحكومي، وتحقيق أفضل تمثيل لأكبر شريحة من العاملين في مجال العقارات على مستوى الإمارة، فضلاً عن السعي إلى الارتقاء بأداء النشاط الاقتصادي، عبر إطلاق برامج عمل فعالة تسهم في تعزيز النشاط العقاري في الإمارة.

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