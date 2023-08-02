تم إطلاق وتنفيذ البرنامج الجمركي الخاص لاستشراف مرحلة جديدة من عمليات الاستيراد و التصدير السلسة على نحو متكامل في العاصمة الاماراتية من ميناء خليفة و بالتعاون مع جمارك أبوظبي مع ربط الانظمة الالكترونية

أبوظبي: أعلنت مجموعة المسعود، إحدى المؤسسات التجارية الرائدة في أبوظبي، عن استكمال المرحلة الأولى والثانية من نظام المستودعات الجمركية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي. ويأتي هذا البرنامج، الناتج عن الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين والتي تم الإعلان عنها عام 2022، لتوطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة العمل وخفض النفقات على نحو ملحوظ. وسيؤدي نجاح هذه المسيرة إلى إنجاز العمليات على نحو أكثر سلاسة في مجال استيراد وتصدير البضائع لمجموعة المسعود في مستودعاتها الخاصة في إمارة أبوظبي.

وقال أحمد سالمين، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في "مجموعة المسعود": "يعتبر إتمام المرحلة الأولى والثانية من نظام المستودعات الخاصة الجمركية، بمثابة إنجاز استثنائي يمثل مرحلة جديدة من عمليات التصدير والاستيراد السلسة لبضائع مجموعة المسعود في أبوظبي. وقد تمكّنا من تحقيق هذا الإنجاز، بفضل تعاوننا طويل الأجل مع الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، ما يؤكد التزامنا بتطوير ورعاية التحالفات مع الكيانات الخاصة والعامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف دعم الطموحات الاقتصادية للدولة وتعزيز ريادتها كمركز عالمي للأعمال."

وتعد "مجموعةً المسعود" موثقة ومعتمدة كمزود ذهبي للمستودعات الجمركية، وهي أول شركة خاصة معتمدة لدى جمارك أبوظبي في إمارة أبوظبي والأولى من نوعها وفق نظام المشغل الاقتصادي المعتمد في مجال الاستيراد والتصدير للبضائع العامة، وهو برنامج جمركي عالمي توصي به "المنظمة العالمية للجمارك" وتطبقه أغلب الإدارات الجمركية حول العالم. وستتمكن "المسعود" بفضل استكمال المرحلتين الأولى والثانية من نظام المستودعات الخاصة الجمركية، من إنجاز عمليات التصدير والاستيراد التي تشمل جميع المركبات وقطع الغيار التي تستوردها أقسام المجموعة، سواء للمركبات أو المحركات الصناعية، على نحو سلس ومتكامل. وسيؤدي التنفيذ التشغيلي لهذه الأعمال، في نهاية المطاف، إلى تسهيل عملية تخليص شحنات جميع السلع والمركبات على نحو غير مسبوق.

وأضاف سالمين: "يوفر نظام المستودعات الخاصة الجمركية مجموعة من المزايا ذات الصلة بخفض النفقات وتحسين العمليات التشغيلية لمجموعة المسعود. ومن المؤكد أن تعود هذه المزايا بالنفع على المستخدمين النهائيين لمنتجاتنا وعملائنا. فعلى سبيل المثال، تمنحنا الإعفاءات من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، القدرة على رفع نسبة الضرائب المؤجلة حتى 25-30% مقارنة بالمستودعات المماثلة غير الجمركية. كما توفر لنا هذه المزايا، فرصة الاستفادة من قدرات التخزين طويلة الأجل، بالإضافة إلى إنجاز أعمال الشحن والتصدير العالمية على نحو مريح. لذا نتطلع لمواصلة وتعزيز شراكتنا مع الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، للارتقاء بمستويات الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لعملياتنا ذات الصلة بالاستيراد والتصدير."

وساهمت الشراكة المستمرة بين مجموعة المسعود والإدارة العامة للجمارك في أبوظبي بتطوير مسارات جديدة لتمكين المجموعة من النمو في قطاعات الخدمات اللوجستية والتخزين والاستيراد والتصدير بدولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. كما تسلط الضوء على سعي "المسعود" المستمر لتعزيز التعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة المسعود

تأسست "مجموعة المسعود" عام 1970، وكانت أول شركة مسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بسجل تجاري رقم 1. تعد "المسعود" الوكيل الحصري المعتمد لعلامات تجارية عالمية عديدة مثل نيسان وإنفينيتي ورينو وبريجستون وإم تي يو وفولفو بنتا ونيديك ليروي سومر وشاحنات رينو وشاحنات يو دي، كما تمتلك مجموعةً من الشركات والعلامات التجارية المحلية التابعة لها.

وفي سبيل دعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام والتنوع الاقتصادي، تقدم "المسعود" مجموعة واسعة من الحلول الصناعية للقطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، المرافق، الخدمات البحرية، المعدات والآلات الثقيلة، الخدمات اللوجستية والبناء المعياري. كما تقدم خدماتها لمختلف قطاعات البيع بالتجزئة، بما في ذلك السيارات وملحقاتها. وأطلقت "المسعود" مؤخراً أول حل شحن محلي الصنع في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على الطاقة الشمسية لشحن السيارات الكهربائية والسفن البحرية الهجينة.

وتدير "المسعود" منافذ البيع بالتجزئة "فيرست ستوب" و"أوتو سيرف" داخل محطات "أدنوك" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتقدم مجموعة واسعة من خدمات السيارات. كما تمتلك وتدير ما يقرب من 40 عقاراً بارزاً في جميع أنحاء العاصمة تتراوح من صالات العرض إلى المكاتب، فضلاً عن شبكة من مراكز خدمات ما بعد البيع ومراكز السيارات المستعملة المعتمدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم اختيار "مجموعة المسعود" بين أفضل 100 شركة عائلية عربية من قِبل مجلة "فوربس" لمدة عامين على التوالي، وهي توظف أكثر من 3000 موظف من 54 دولة. وتركز المجموعة على أجندة توطين نشطة وبرامج تدريبية لتطوير المهارات المهنية للإماراتيين خلال العمل، كما تملك برنامجاً واسع النطاق للمسؤولية الاجتماعية للشركات في أبوظبي، وتدعم المبادرات الرياضية في العاصمة، والتي يديرها مجلس أبوظبي الرياضي.