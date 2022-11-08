دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت مجموعة العمل المعنية بالتمويل المستدام في سلطة دبي للخدمات المالية اليوم منشورًا حول إدارة المخاطر المناخية والبيئية.

وتهدف مجموعة العمل، التي تضم أعضاءً من مؤسسات مالية عالمية مقرهم في مركز دبي المالي العالمي، إلى دفع النقاشات حول التمويل المستدام بهدف دعم عملية الاعتماد والتطبيق المتسق للمعايير التنظيمية العالمية للتمويل المستدام في مركز دبي المالي العالمي.

ويتضمن المنشور وجهات النظر لسبعة من أعضاء المجموعة وهم بلومبيرغ، وبنك التنمية السنغافوري (DBS Bank)، وفرانكلين تمبلتون، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وستاندرد تشارترد، وإس أند بي جلوبال، ويسهم في النقاش الدائر عالميًا حول كيفية الاستعانة بأفضل السبل لمعالجة والتخفيف من حدة المخاطر المادية والانتقالية الناجمة عن تغير المناخ، بالإضافة إلى المخاطر البيئية الأوسع نطاقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة

في هذا السياق قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يُشكل المنشور الخاص بإدارة المخاطر المناخية والبيئية جزءًا أساسيًا من عملنا في تعزيز الحوار المفتوح بشأن الاستدامة داخل مركز دبي المالي العالمي ودولة الإمارات. ونحن ممتنون للغاية لأعضاء مجموعة العمل على مساهمتهم في هذا المنشور ومشاركة وجهات نظرهم في هذا الموضوع المهم".

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نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والائتمان وتداول العقود الآجلة والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وإنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المعينة في مركز دبي المالي العالمي.

تم تعيين إيان جونستون في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2022، بعد أن شغل هذا المنصب سابقاً بين عامي 2012 و2018. وتولى جونستون، الذي هو في الأصل محامٍ، العديد من المناصب التنفيذية في القطاع الخاص، بما فيها الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستئمان الكبرى في أستراليا. وأمضى جونستون النصف الثاني من مسيرته المهنية في مجال التنظيم، وانضم إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بمنصب المدير التنفيذي لتنظيم الخدمات المالية، وتولى منصب مستشار خاص في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. كما قدم المشورة والاستشارات لعدد من الجهات التنظيمية المالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.