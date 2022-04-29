إقامة شراكة لتقديم مجموعة واسعة من أدوات البحث من شركات عالمية للبحوث والاستشارات لمختلف أصحاب المصلحة

دبي، الامارات العربية المتحدة: وقعت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) مذكرة تفاهم للمرة الأولى مع غرفة لندن للتجارة والصناعة (LCCI)

ووفقاً لاتفاقية التعاون، سيتمكن موظفو غرفة لندن للتجارة والصناعة وأصحاب المصلحة الأخرين من الدخول مجموعة من أدوات البحث المكثفة في أكثر من 35 اقتصاد ناشئ من خلال بوابة مخصصة لذلك. وتتضمن الموارد التي من المقرر توفيرها تقارير الاستخبارات والاستعداد للمستقبل بالنسبة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ومقالات حول النمو المتبصر وتوقعات الانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى مقابلات متعمقة حول العديد من الموضوعات.

ووقع مذكرة التفاهم كلاً رتشارد بورج، الرئيس التنفيذي لغرفة لندن للصناعة والتجارة وجانا ترييك، العضو المنتدب لمجموعة أكسفورد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وشرحت ترييك أن فكرة التعاون مع غرفة لندن للتجارة والصناعة طُرحت لأول مرة في النسخة الثانية عشر من ملتقى الغرف العالمي في دبي العام الماضي. حيث كان لديها فرصة مقابلة السيد باتريك كوك، المحرر الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال وكذلك إقامة اجتماع مع السيد ريتشارد بورج. وأقيم الاجتماع تحت عنوان "الجيل القادم، الغرف من الجيل الرابع" ونظمته غرفة التجارة الدولية واتحاد الغرف العالمية، وغرفة دبي للتجارة والصناعة.

وقالت تريك، "إن العديد من المحاور الهامة مثل الابتكار والتخلص من الحواجز التي تعيق التجارة وتحويل المشاكل الرقمية إلى فرص هي كذلك موضوعات للتحليلات المتعمقة في استخبارات الأعمال التي ننتجها للعديد من الأسواق الناشئة. أنا سعيدة بالتعاون مع غرفة لندن للتجارة والصناعة لتمكين أعضائها من الدخول على مواردنا المُكثفة، وسندعم الألاف من الشركات في أبحاثهم للتجارة الدولية وفرص الاستثمار."

وبموجب مذكرة التفاهم، ستشارك غرفة لندن للتجارة والصناعة في الأبحاث التي تجريها مجموعة أكسفورد للتجارة والصناعة في العديد من المواضيع الأساسية في خطوة قال تريك إنها ستعزز بلا شك من المحتوى لدى المجموعة وستزيد من التناغم بين الشريكين.

ووصف بورج الاجتماع مع إدارة مجموعة أكسفورد للأعمال في المنطقة في ملتقى الغرف الدولي والشراكة التي أبرمت مؤخراً بأنهما حدثا في الوقت المناسب، مع الوضع في الاعتبار المناخ الاقتصادي الذي يتسم بالشكوك في المرحلة الحالية.

وقال رتشارد بورج، "في الأوقات التي تتسم بالتحديات، يرغب رواد الأعمال في الوصول لمعلومات ذات مصداقية ودقيقة ومحدثة باستمرار تُمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة باستثماراتهم وتجارتهم بثقة. أنا متحمس أنه من خلال تلك الاتفاقية، سيتمكن أصحاب المصلحة لدينا من الاستفادة من مجموعة أدوات البحث التي تقدمها مجموعة أكسفورد للأعمال لتحديد الفرص المناسبة لهم في الأسواق التي تتقدم بسرعة والتي يعملون على تحليلها في مختلف المناطق حول العالم."

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حول مجموعة أكسفورد للأعمال

مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة عالمية لتقديم الاستشارات والأبحاث، ولها وجود في أكثر من 30 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وأسيا والأمريكيتين، حيث تعتبر مؤسسة رائدة وذات احترام وتقدم خدمات الأبحاث على الأرض حول أكثر الأسواق سرعة في النمو حول العالم من أجل فرص للاستثمار السليم واتخاذ القرارات الصحيحة في الأعمال المختلفة.

ومن خلال منتجات المجموعة المتعددة بما في ذلك الأخبار الاقتصادية والآراء، وهناك كذلك مسح لمقياس الرؤساء التنفيذيين، وأحداث ومؤتمرات مجموعة أكسفورد للأعمال، والمنصة العالمية، والتي تقدم فيديوهات حصرية لمقابلات مع الشخصيات الهامة، تقدم المجموعة تحليل شامل ودقيق لأمور الاقتصاد الكلي والتطورات في القطاعات المختلفة.

وتقدم مجموعة أوكسفورد للأعمال استخبارات للمشتركين من خلال العديد من المنصات مثل " CNKI" و داو جونز "فاكتيفيا" وخدمات بلومبرج الاحترافية، وقناة إيكون، والعديد من الخدمات الأخرى.