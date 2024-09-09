أبوظبي: وقّعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مذكرة تفاهم مع المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي (KOFICE)، وذلك بحضور سعادة عبد الله سيف علي سليم النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا والسيد تشانغ شيك بارك رئيس المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي (KOFICE).

وتمثل مذكرة التفاهم خطوة محورية في بناء الروابط الثقافية واستكشاف آفاق جديدة للتبادل الثقافي وتعزيز فرص التعاون بين البلدين، من خلال مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي، في إطار رؤيتها لتحفيز تبادل المعارف والخبرات وتنمية المهارات وبناء القدرات بين المبدعين في مجالات الثقافة والفنون وقطاع الصناعات الإبداعية من كلا البلدين.

وقالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي (KOFICE)، ليعكس رؤيتنا في تعزيز علاقات الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي، وتقديم البرامج الثقافية والإبداعية بحضور متميز ومشاركة إماراتية فاعلة عالمياً، إضافةً إلى مبادرات التبادل الثقافي وتنمية المهارات وبناء القدرات من خلال الاطلاع على التجارب الرائدة للمؤسسات والفنانين من البلدين".

وتابعت سعادتها: "تتضمن شراكتنا مع المؤسسة الثقافية الكورية الأبرز (KOFICE)، تقديم برنامج مشترك يشتمل على عرضين لفرقة كوريا الوطنية للأداء المعاصر، في متحف اللوفر أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي، وورشة عمل للأداء المعاصر، ورحلة بحثية لأربعة من أمناء المتاحف والفنانين من مركز نام جون بايك للفنون إلى الإمارات ضمن معرض فن أبوظبي، بالإضافة إلى تنظيم أمسية موسيقية لأوركسترا الأحلام من كوريا الجنوبية في أبوظبي بمشاركة موسيقيي أوركسترا أبوظبي للشباب".

وأضافت: "شهدنا جمال الثقافة الكورية وعراقتها عبر العديد من التجارب المهمة الثرية ضمن مهرجان أبوظبي، ونأمل أن نواصل التعاون في إطار مذكرة التفاهم لتقديم المزيد من أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري الأولى عالمياً".

وتحرص مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على تعزيز الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي من خلال شراكاتها العالمية التي تزيد على 37 شراكة استراتيجية مع كبريات المؤسسات الثقافية والمهرجانات الدولية حول العالم، والتي تجمع المجتمعات الفنية، وتعزز التفاهم المتبادل من خلال الفنون.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومبادراتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.admaf.org

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تأسست "مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون" عام 1996، وهي بذلك تعد واحدة من أقدم المؤسسات الثقافية في منطقة الخليج والعالم العربي. وتعنى المجموعة بدعم منجز الثقافة والفنون واستدامة التنمية الثقافية، عبر احتضان الإبداع والإسهام في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، وتقدّم المجموعة طيفاً واسعاً من المبادرات منها مهرجان أبوظبي والعديد من المنصات الشبابية والبرامج المجتمعية التي تستقطب جماهير متنوعة، كما ترعى الإمكانات الإبداعية داخل الإمارات وخارجها بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.admaf.org

مهرجان أبوظبي

حظي مهرجان أبوظبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة من 2007 لغاية 2011. ويحمل المهرجان الذي تأسس عام 2004 تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الإعلام والثقافة آنذاك (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية حالياً)، هوية وروحية بلاد الخير، بلاد زايد، المبنية على قيم الحوار والاحترام والتسامح والسلام، والتميز في التعليم والمعرفة، بريادة الإبداع، وحرفية الإنجاز، وبناء الحضارة. يقدّم المهرجان سنوياً، ترجمةً لرؤيته في الاستثمار في الشباب وتمكين الصناعات الثقافية والإبداعية، عدداً كبيراً من الفعاليات التي تشتمل على أعمال العرض الأول وأعمال التكليف الحصري، عبر الإمارات السبع والعالم.للمزيد: www.abudhabifestival

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