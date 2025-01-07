شركات فرنسية ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الصحية تتخذ من المجمع مقراً لها

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: عزز مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مكانته كوجهة إقليمية رائدة لاستقطاب الشركات الناشئة المبتكرة في مجالات الصحة، وإطالة العمر، وتكنولوجيا التجميل، والاستدامة، من خلال انضمام شركة "ون باريس" "ONE Paris" الفرنسية الناشئة إلى منظومته الحيوية، والتي تعيد تعريف مفاهيم العناية بالبشرة والصحة عبر حلول متخصصة تركز على تقنيات إطالة العمر.

تأسست شركة "ون باريس" على يد رائدة الأعمال سيهام بيكارت، وهي متخصصة في تقديم حلول مستدامة وطبيعية للعناية بالبشرة. وتعتمد منتجات الشركة على مكونات بحرية عالية الجودة من منطقة بريتاني الفرنسية، مما يعكس التزامها بالاستدامة والابتكار. ومن خلال دمج البحوث المتقدمة مع تقاليد الجمال الفرنسية والتكنولوجيا الحديثة، تقدم هذه الشركة حلولاً متعددة الاستخدامات تهدف إلى تعزيز الصحة والجمال وإطالة العمر لجميع أنواع البشرة.

وتشتهر فرنسا عالمياً بريادتها في صناعات الصحة والجمال، وابتكاراتها المستدامة. وتُعد ون باريس مثالاً على هذا الإرث العريق، حيث تقدم حلولاً صديقة للبيئة وعالية الجودة إلى السوق الإماراتية، التي تشهد نمواً متسارعاً في الطلب على المنتجات المستدامة والصحية.

ويعكس انضمام الشركة الفرنسية إلى منظومة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار التزام المجمع بتعزيز قطاع علوم إطالة العمر، الذي يُعد من القطاعات الحيوية سريعة النمو على مستوى العالم، ويعالج التحديات الصحية المرتبطة بالشيخوخة. كما يتماشى هذا مع التركيز الاستراتيجي للمجمع على التكنولوجيا الحيوية، الصحة، والاستدامة.

ومن خلال جهود التعاون المستمرة، يواصل المجمع استقطاب الشركات الناشئة المبتكرة مثل ون باريسالتي تتشارك معه الرؤية ذاتها لحياة أكثر صحة واستدامة، مدفوعة بالتكنولوجيا والممارسات المستدامة. ويوفر المجمع منصة فريدة يمكن من خلالها للشركات الناشئة الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للشارقة ومنظومتها الداعمة للابتكار لتوسيع عملياتها إقليمياً وعالمياً.

هذا وتشارك مجموعة كبيرة من الشركات المتخصصة في مجال التقنيات الصحية وفي مقدمتهم شركة ون باريس في المؤتمر الدولي للصيدلة والطب (ICPM) الذي يستضيفه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2025. ويؤكد هذا الحدث الدور المحوري للشركة في تعزيز التعاون وعرض حلول مبتكرة في مجالي الصحة والعافية. كما تسلط مشاركة الشركات الفرنسية الضوء على نجاح المجمع في جذب الاستثمارات الدولية في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا الحيوية والتجميل المستدام.

ووفقاً لتقرير حديث بعنوان "علوم الحياة في دولة الإمارات"، الصادر عن وكالة "تحليلات المعرفة

المتعمقة" (Deep Knowledge Analytics) بالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ، يُتوقع أن يتجاوز حجم قطاع الشيخوخة الصحية في الإمارات 32 مليار دولار بحلول عام 2026. وعلى الصعيد العالمي، بلغ حجم هذا القطاع 26.5 تريليون دولارعام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 33 تريليون دولار بحلول عام 2026.

كما تشمل أبرز محفزات النمو زيادة الطلب المحلي، ارتفاع الصادرات من المنتجات والخدمات الصحية، والدعم الحكومي المتزايد للشركات الناشطة في هذا القطاع، بدءاً من شركات الأدوية الكبرى ووصولاً إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وفرنسا نمواً مستمراً، حيث تجاوزت قيمة التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين 8 مليارات دولار سنوياً ، لتعكس هذه الأرقام قوة الروابط الاقتصادية الثنائية والالتزام المشترك بتعزيز التعاون في قطاعات مثل التكنولوجيا، الصحة، والاستدامة. وتجسد حلول العناية بالبشرة المستدامة التي تقدمها ون باريس رؤية مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الرامية إلى دمج التقنيات المبتكرة مع التطبيقات الواقعية. ومن خلال هذا التعاون، يتم تمهيد الطريق لتحقيق تطورات نوعية في مجالي علوم إطالة العمر والتجميل المستدام، مما يخلق أثراً إيجابياً يمتد إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

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