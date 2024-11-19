حلول تخزين وتصنيع ومراكز للاختبار بمواصفات تكنولوجية متطورة لدعم الابتكار والنمو الصناعي

الشارقة: في إطار جهوده المستمرة لتعزيز مكانته كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكارعن البدء بالعمليات الانشائية لتنفيذ مشروع مستودعات ووحدات تخزين صناعية متطورة بمستويين (أرضي + ميزانين)، مصممة لتلبية احتياجات متنوعة تشمل المراكز التجريبية والمعارض، والتخزين، والتصنيع الصناعي الخفيف، والإنتاج، بمواصفات تقنية خاصة وأحجام مختلفة في أرض المجمع.

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز مكانته كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن مشروع جديد يضم وحدات تخزين حديثة بمستويين (أرضي + ميزانين). تم تصميم هذه الوحدات لتوفير حلول مثالية للتخزين، والتجميع الصناعي الخفيف، والإنتاج، مع تقديم بيئة عمل مثالية للشركات التي تتطلع إلى النمو في سوق سريع التغير.

وتتراوح أحجام الوحدات من 144 مترًا مربعًا إلى 303 مترًا مربعًا، حيث تم تصميم الطابق الأرضي للتخزين أو الإنتاج أو التجميع، بينما تم تخصيص طابق الميزانين ليكون مساحة مكتبية. ويتوفر 19 وحدة للتأجير السنوي، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للعمل في الربع الثاني من عام 2025.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: "لقد أصبح مجمع الشارقة للابتكار مركزًا ديناميكيًا للابتكار والتكنولوجيا. واليوم، نعزز جاذبيته بدعوة الشركات والصناعات لتأسيس عملياتها من خلال استئجار مستودعاتنا الجاهزة التي توفر حلول تخزين متطورة بجودة متميزة ومساحات واسعة. هذا المشروع يتماشى مع رؤيتنا لجعل المجمع مركزًا متكاملًا للابتكار، بما يسهم في طموح الشارقة لتصبح مركزًا مزدهرًا للبحث والتطوير ووجهة للصناعات القائمة على التكنولوجيا."

وتتميز الوحدات الجديدة بالعديد من المرافق الراقية، منها:أبواب علوية عالية الجودة، نظام متكامل لمكافحة الحرائق، إمكانية وصول للمركبات الثقيلة والمقطورات، مجتمع مغلق يوفر الحماية والأمان، أنظمة للتحكم في الوصول لجميع الوحدات و.من بين الوحدات الـ 19 المتاحة:

وحدات مزودة بتكييف كامل (الطابق الأرضي + الميزانين). 9 وحدات بتكييف جزئي (الميزانين فقط)، 8 وحدات مخصصة للمعارض أو المراكز التجريبي، ووحدتان مخصصتان فقط للتخزين (بدون تكييف أو ميزانين). كما يمكن دمج وحدتين لتلبية احتياجات الشركات التي تتطلب مساحات أكبر.

ويؤكد هذا المشروع الاستراتيجي التزام مجمع الشارقة بتعزيز الصناعات المتقدمة وتوسيع نظامه البيئي المتنوع. اذ يستضيف المجمع حاليًا شركات عالمية تعمل في قطاعات النقل، والبناء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والزراعة، والطاقة، واستدامة المياه. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المجمع فرصًا استثمارية كبيرة مع تسهيلات لإنشاء الأعمال عبر لوائح متقدمة تتيح الترخيص السريع وإنجاز المعاملات بسهولة.

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