المحمودي: نسعى لتعزيز الابتكار وتوسيع آفاق البحث والتطوير بين الشارقة وكوريا الجنوبية.

الشارقة، شهدت العلاقات التجارية بين الشارقة وكوريا الجنوبية خطوة هامة مع توقيع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار اتفاقية شراكة مع وكالة جونبوك للأعمال (JBBA) الكورية بهدف تعزيز التعاون التكنولوجي المتبادل. تأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز الابتكار وتوسيع آفاق البحث والتطوير بين الشارقة وكوريا الجنوبية.وخلال زيارة وفد من وكالة جونبوك للأعمال، وهي وكالة كورية حكومية تقدم خدمات متنوعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ناقش الجانبان مجالات التعاون المشترك ووقعا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبحث والتطوير. وتأتي هذه المذكرة انسجاماً مع مهمة مجمع الشارقة لبناء شراكات دولية تساهم في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي في الشارقة ودولة الإمارات.

وضم الوفد ممثلين من وكالة جونبوك وعدد من الشركات الكورية الكبرى، حيث التقوا بمسؤولي مجمع الشارقة للابتكار لاستكشاف فرص تبادل المعرفة والتعاون في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة. واتفق الطرفان على التركيز على تعزيز الأبحاث المشتركة في مجالات التكنولوجيا المستدامة، وحلول التنقل، والتصنيع المتقدم، مما يعزز أساس المبادرات المستقبلية.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: "تعد مذكرة التفاهم مع وكالة جونبوك للأعمال خطوة هامة في رحلتنا نحو تعزيز علاقة قوية وديناميكية بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وكوريا الجنوبية. من خلال الاستفادة من نقاط القوة المشتركة، نسعى لدعم الابتكار وتبادل المعرفة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بجعل الشارقة مركزاً عالمياً للبحث والتطوير، مستفيدين من خبرات الصناعات الكورية الرائدة."

وأضاف المحمودي: "تشارك منطقتا جونبوك والشارقة نفس التوجهات في مجالات التعليم والابتكار وتطوير التكنولوجيا، وستسهم هذه المذكرة في تعزيز الشراكة بين منظومات الابتكار وريادة الأعمال لدينا."

تضمنت الزيارة أيضاً جولة في مرافق المجمع، مثل مختبر الشارقة المفتوح للابتكار "Soilab" ومركز التصنيع الإضافي، حيث اطلع الوفد الكوري على إمكانات المجمع والمشاريع الحالية في مجالات الاستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء. وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لجهود التعاون المشتركة التي تهدف إلى تسريع تبني الحلول المبتكرة في كلا المنطقتين، مع التركيز على التنمية المستدامة والتقدم القائم على التكنولوجيا.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، ستعمل وكالة جونبوك على تحديد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مقاطعة جونبوك الراغبة في تأسيس أعمالها في الإمارات، مع التركيز على قطاعات تكنولوجيا الأغذية والزراعة، والتكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية، والتحول في قطاع الطاقة.

وتعتبر هذه الاتفاقية جزءاً من استراتيجية مجمع الشارقة للتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز البحث والتطوير ودعم رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام قائم على التكنولوجيا، بما يعزز سلاسل التوريد ويشجع تدفقات الاستثمار المباشرة.

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