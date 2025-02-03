الامارات العربية المتحدة، الشارقة: في إطار تعزيز العلاقات التجارية وتسريع الابتكار وخلق فرص استثمارية قيّمة، وقّع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وهيئة المشاريع الأيرلندية اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، الحدث الأكبر من نوعه للمبتكرين ورواد الأعمال في المنطقة، وذلك بحضور سعادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس الإدارة ورئيسة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وقد وقّع الاتفاقية كل من سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومارينا دونوهو، رئيس قطاع البحث والابتكار في هيئة المشاريع الأيرلندية، في خطوة من شأنها تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين. كما حضر توقيع الاتفاقية الدكتورة أسماء محمود فكري، مديرة إدارة الشراكات الحكومية والمؤسسية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وتفتح هذه الاتفاقية آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التصنيع المتقدم، والاستدامة، والتقنيات الناشئة، مما يسهم في تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق بفاعلية أكبر. ويأتي ذلك في ظل مؤشرات إيجابية لنمو العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تشير التقديرات إلى أن صادرات أيرلندا إلى منطقة الخليج وصلت إلى ما يقارب 2 مليار يورو في عام 2023، منها 700 مليون يورو موجهة إلى دولة الإمارات، بمعدل نمو سنوي قدره 20%.

شراكة استراتيجية لدفع عجلة الابتكار

وشدد سعادة حسين المحمودي على أهمية هذه الشراكة، حيث قال: "تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية في تعزيز العلاقات التجارية والبحثية بين الإمارات وأيرلندا. يلتزم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بجذب رواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم، وتمثل خبرات أيرلندا في مجالات التصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والهندسة الدقيقة إضافة قيّمة لمنظومتنا. ومن خلال المبادرات المشتركة وتبادل التكنولوجيا، ستسهم هذه الشراكة في تعزيز فرص النمو والابتكار لكلا الطرفين."

وفي هذا السياق، أكدت مارينا دونوهو، رئيس قطاع البحث والابتكار في هيئة المشاريع الأيرلندية، على أهمية هذه الشراكة، حيث قالت:"نحن ملتزمون بتعزيز الشراكات الاستراتيجية في منطقة الخليج، وهذه الاتفاقية مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تمثل محطة رئيسية في هذا المسار. توفر الشارقة فرصًا واعدة للشركات الأيرلندية في مجالات التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا المستدامة، والهندسة الدقيقة، مما يتيح فرصًا كبيرة في البحث والتطوير والتعاون الصناعي وتعزيز التجارة بين البلدين."

وفي سياق متصل، رحّبت سعادة أليسون ميلتون، سفيرة أيرلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه الاتفاقية، معتبرة إياها علامة فارقة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث قالت: "مع احتفالنا بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين أيرلندا والإمارات في عام 2025، تأتي هذه المبادرات لتؤكد التزامنا المشترك بالابتكار وترسيخ شراكات طويلة الأمد."

خارطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين

من جانبها، أكدت الدكتورة أسماء محمود فكري، مديرة إدارة الشراكات الحكومية والمؤسسية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجًا لعام كامل من التعاون الوثيق بين هيئة المشاريع الأيرلندية ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث شملت هذه الجهود تنظيم زيارات وفود تجارية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وعقد لقاءات عمل مكثفة.

ففي أكتوبر 2024، نظّمت هيئة المشاريع الأيرلندية زيارة لوفد يضم 19 شركة أيرلندية متخصصة في مجالات التكنولوجيا الطبية، وخدمات التوصيل عبر الطائرات المسيرة، والذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف استكشاف فرص الأعمال في الشارقة. وقد ركزت الزيارة على:

- دعم الشركات الناشئة من خلال برامج مسرعات الأعمال والتمويل الابتكاري.

- توفير بيئات اختبار حية (Sandboxes) لتطوير وتطبيق الحلول الجديدة.

- تعزيز وصول الشركات الأيرلندية إلى البنية التحتية المتطورة في الشارقة لتجربة التقنيات الحديثة.

وفي المقابل، أبدى مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار اهتمامًا بتنظيم زيارة إلى أيرلندا، وتحديدًا إلى المركز الأيرلندي للبحوث الصناعية (IMR) في مقاطعة ويستمث، وهو أحد أبرز المراكز المتخصصة في مجالات الرقمنة، والتصنيع المستدام، والروبوتات، والأتمتة.

أهداف استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي

ومن خلال هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

- خلق فرص تجارية واستثمارية للشركات الأيرلندية والإماراتية، لا سيما في القطاعات المتقدمة مثل التصنيع الذكي، والتقنيات الناشئة، والاستدامة، والتنقل الذكي، والتقنيات النظيفة.

- تمكين الشركات الأيرلندية من التوسع في سوق الشارقة، مع تعزيز فرص الشركات الإماراتية للوصول إلى الأسواق الأيرلندية والأوروبية.



- إطلاق برامج تدريبية وتبادل معرفي لدعم الشركات في فهم البيئات التنظيمية المختلفة، والتكيف مع اللوائح المحلية، وتطوير المهارات اللازمة لدخول الأسواق المستهدفة.

نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وتؤكد هذه الشراكة الدور المحوري الذي تلعبه أيرلندا كشريك رئيسي في قطاع التجارة والابتكار في منطقة الخليج، حيث تتيح فرصًا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتم تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق، وتعزيز البحث والتطوير المشترك، ودعم الابتكار المستدام، مما يشكل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

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