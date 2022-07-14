بهدف تبني وتطوير ابتكاراتهم ويمنحهم عضوية مختبر الشارقة المفتوح للابتكار

الشارقة : استقبل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وفدا من أصحاب الانجازات العلمية والتكنولوجية من منتسبي مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين من أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والذين حققوا انجازات عالمية من خلال الفوز بالمراكز الأولى والتأهل للتصفيات النهائية في العديد من المسابقات العالمية الخاصة بمجالات العلوم والتكنولوجيا.

وفي بداية الزيارة استمع الطلبة الى كلمة ترحيبية من حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للابتكار الذي أكد خلالها على حرص المجمع على تبني هذه المجموعة المتميزة وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم، وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أكد على أن رعاية وتأهيل أبناء وبنات الشارقة منذ طفولتهم حتى استقرارهم والوصول إلى المراكز المتقدمة وبناء أسرهم بطمأنينة واستقرار يعد الأولوية الأساسية التي يعمل عليها سموه بمشاركة وجهود قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

كما تحدث المحمودي عما جاء في كلمة سمو الحاكم من توجيهات خلال لقاء سموه في وقت سابق مع أبنائه المبتكرين بالحرص على توفير الفرص التعليمية والمؤسسات العلمية أمام أبناء الشارقة حيث قال سموه: " نفتح أمامكم طرقا أخرى للوصول إلى أرقى المستويات فالجامعات مفتوحة بكل الدرجات العلمية، ولن تصلوا إلى تلك المستويات بدون العلم، فلابد من العلم الذي يوجد في الجامعات، ونحن لدينا مؤسسات تستطيع أن تستوعب أعدادا كبيرة منكم في مسألة الاختراع وتطوير القدرات، مثل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار التابع للجامعة الأميركية في الشارقة، والذي وفرنا له كل الإمكانيات ويتطور بشكل كبير، ونرجو أن نراكم فيه لتشاهدوا ما فيه وما تستطيعون عمله".

وقدم المحمودي عرضا عن أهم استراتيجيات وأنشطة المجمع والتي تستهدف توفير مناخ للإبداع والابتكار في قطاعات تقنية مختلفة وإتاحة الفرص للشركات المتخصصة ومراكز البحث والتطوير في هذه القطاعات ودعمها لتكون قادرة على تطوير أعمالها المستقبلية، وتناول أيضا أنشطة المجمع التي تشمل الابتكار والأبحاث والتدريب والمختبرات.

كما تم خلال اللقاء الإعلان عن منح أصحاب الانجازات العلمية والتكنولوجية عضوية مجانية لمدة عام في مختبر الشارقة المفتوح للابتكار (سويلاب) والتي تمكنهم من تطوير مهاراتهم بمختلف المجالات، بهدف البحث عن أفكار وابتكارات جديدة لدعمها والاستثمار بها، وهذا ما يتوافق مع ما يقوم به في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وفق رؤية تتمثل بتوفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام، ودعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا من خلال الربط بين جهود مؤسسات القطاع الخاص والهيئات حكومية والمؤسسات الأكاديمية لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة.

اذ يعمل "مختبر الشارقة المفتوح للابتكار" (SOILAB ) كأول مركز حاضن للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية في الشارقة، ليكون بمثابة بيئة ملائمة للإبداع والابتكار من خلال توفيره لمساحة تسمح لمجتمع الممارسين بتبادل المواد وتعلم مهارات جديدة والتركيز على إشراك المشاركين في محتوى التعلم، وهي وسيلة من شأنها أن تسمح للمدارس والجامعات بأن تكون جزءا من هذا المشروع.

استمع المبتكرين الى قصص وتجارب رواد أعمال تحدثوا عن تجاربهم ومسيرتهم في الابتكار والتطوير في المجمع حيث تحدث اكرم أمير مبتكر الرادارات الجوية وحسين آل فضل مخترع ومطور الربوتات المتقدمة، كما تم كما تعرف أعضاء الوفد على ميزات مجمع الشارقة للبحوث وما يميزه من خلال تواجده في مدينة جامعية متكاملة وشاملة اذ يتعاون المجمع مع هيئات ومؤسسات بحثية عديدة في مجال الابتكار، وقد طبقت الكثير من التجارب مع هيئات ومؤسسات علمية وأكاديمية وبحثية عالمية على صعيد العالم. وأعقب ذلك فتح المجال للوفد لطرح الأسئلة والاستفسارات.

وتحدث أصحاب الإنجازات من المنتسبين عن إنجازاتهم المحلية والعالمية في مختلف المسابقات والتي شملت المسابقة الوطنية لأولمبياد الربوت العالمي -"WRO" ، والبطولة العالمية للطائرات بدون طيار - "VRAD"، وجائزة جمارك دبي للملكية الفكرية، ومسابقة "FUTURE ENGINEER"، ومسابقة "VEX".، فيما تأهل عدد منهم للمسابقات العالمية للعام 2022

و منها مسابقة ربوكب سوكر و البطولة العالمية "Robocup Onstage" بتايلاند، و البطولة العربية المفتوحة بمصر "فئة الابتكار"، وغيرها من الإنجازات الأخرى في مجال العلوم والتكنولوجيا التي حققها المنتسبون على المستويين المحلي والعالمي.

هذا وقد تم تنظيم جلسة عصف ذهني مع أصحاب الإنجازات العلمية والتكنولوجية للخروج بأفكار وخطط مستقبلية لتطوير انجازاتهم وبلورة هذه الأفكار والابداعات والاستفادة منها بشكل ممنهج لتحويلها الى مشاريع ابتكارية استثمارية على ارض الواقع يمكن الاستفادة منها في خدمة البشرية.

كما تحرص مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على توحيد جهود المؤسسات التابعة لها "أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات – تطوير"، وتفعيلها من خلال استحداث وتطوير مناهج وبرامج تدريبية متنوعة وأنشطة مبتكرة، تسهم في تنمية وتطوير مواهب وقدرات الأطفال والناشئة والشباب في المراحل العمرية المختلفة، في إطار استراتيجيتها التنموية وجهودها الرامية إلى تحقيق أفضل استثمار لطاقات منتسبي مؤسساتها، وإعداد كوادر وطنية شابة للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، بما يخدم المجتمع الدولي، وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة للمؤسسات التابعة لها، وتفعيل جهودها واستثمارها بالصورة الأمثل، لتنمية مواهب ومهارات منتسبيها وتعزيز قدراتهم على الإبداع والابتكار.

وتأتي زيارة "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، تجسيداً لرسالة مؤسسة "ربع قرن" في تحقيق التكامل المستدام بين مؤسساتها، من خلال تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة وفعاليات تستشرف المستقبل، مع جميع الجهات الحكومية، وبالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، بهدف اكتشاف وتنمية واستثمار طاقات منتسبي مؤسساتها في بيئة إماراتية محفزة على الإبداع والابتكار، لبناء أجيال واعية ومؤثرة.

كما تضمنت الزيارة جولة في المقر الرئيسي للمجمع ومرافقه المختلفة حيث زار الوفد ا مركز اختبار الشرق الأوسط للتصنيع الذكي أو ما يطلق عليه بالتصنيع المضاف الذي يضم أحدث التقنيات والمختبرات البحثية التطبيقية في عدة مجالات، بالإضافة لمركز الأعمال التابع للمجمع Maker Space والذي أطلق عليه "مختبر الشارقة المفتوح للابتكار SOILAB" كأول حاضنة للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية في الشارقة، اذ تم تدشينه بناء على فلسفة إرساء عقلية الشراكة المجتمعية والتعاون والإبداع كإطار توجيهي للبرامج والخدمات المقدمة من خلال توفيره لبيئة آمنة ومساحة تسمح لمجتمع الممارسين بتبادل المواد وتعلم مهارات جديدة والتركيز على إشراك المشاركين في محتوى التعلم، وهي وسيلة من شأنها أن تسمح للمدارس والجامعات بأن تكون جزءا من هذا المشروع.

كما قام الوفد بجولة للتعرف على أهم الشركات التكنولوجية العاملة في المجمع منها الشركة المتخصصة بتصميم وعمل برامج التدريبية في الواقع المعزز، ومركز الأبحاث الزراعية لشركة مارلين بالإضافة لزيارة للمنزل الذي تم انشاؤه عبر تقنيات الطباعة ثلاثية الابعاد. بالإضافة لجولة ميدانية في شركة تطوير القطارات المعلقة للاطلاع على ما تم انجازه من العمليات التطويرية والاختبارية للقطارات المعلقة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار التي يتم تطويرها في أكبر المختبرات ومراكز البحث العلمية التطبيقية للمواصلات الذكية على مستوى المنطقة، والتي تتخذ من أرض المجمع مركزاً لعملياتها الاختبارية. وعبر منتسبي ربع قرن عن إعجابهم بما رأوه من إنجازات وإمكانات مميزة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وما يقدمه من فرص للمبتكرين.

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