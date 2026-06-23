الشارقة : نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار فعالية «لقاء الأعمال الصباحي، لمناقشة "أفضل الممارسات في الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وقادة التكنولوجيا وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الابتكار وتسريع تبني التقنيات المتقدمة ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة.

وأقيم اللقاء بإشراف مركز سبارك للذكاء الاصطناعي، التابع للمجمع حيث شكل منصة معرفية متخصصة لاستعراض أحدث التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وقصص النجاح الملهمة من مختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتوظيف هذه التقنيات في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار المؤسسي.

وشهد الحدث سلسلة من الجلسات والعروض التخصصية التي قدمها خبراء وممثلون عن مؤسسات وشركات عالمية وإقليمية رائدة، من بينها أستر دي إم للرعاية الصحية، ونوكيا، وهواوي، وDHL، وكوفورج، وإيفوتيك، ومارسيس روبوتكس، حيث استعرضوا تجارب عملية ونماذج ناجحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات والخدمات اللوجستية والتقنيات السحابية والروبوتات والضيافة الذكية.

وتناول المشاركون عدداً من المحاور الحيوية التي تعكس التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها توظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، ودوره في تطوير قطاع الاتصالات، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتسريع التحول الرقمي للمؤسسات، إضافة إلى استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المادي (Physical AI) ومستقبل الحلول الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما سلط اللقاء الضوء على أهمية بناء بيئات عمل ومجتمعات أكثر جاهزية للاستفادة من التقنيات الناشئة، من خلال تبني نماذج مبتكرة للحوكمة الرقمية، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وأكد سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح اليوم ركيزة أساسية في تطوير الاقتصادات الحديثة وتعزيز تنافسية المؤسسات والدول.

وقال المحمودي: «يحرص مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على توفير منصات فاعلة تجمع الخبراء وصناع القرار والشركات الرائدة لاستعراض أحدث الابتكارات والتجارب العالمية في المجالات التكنولوجية المتقدمة. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسريع تحويلها إلى حلول عملية تدعم التنمية الاقتصادية وترتقي بجودة الخدمات وتسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار".

وأضاف: «ما شهدناه خلال هذا اللقاء من تجارب ونماذج تطبيقية ناجحة يؤكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة استراتيجية لإحداث تحول حقيقي في مختلف القطاعات. ومن خلال مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار نواصل العمل على بناء منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي والتكنولوجيا والاستثمار والشراكات النوعية، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً رائداً للابتكار والتقنيات المستقبلية».

واختتمت الفعالية بجلسة تواصل وتبادل خبرات جمعت المشاركين والمتحدثين، حيث ناقش الحضور فرص التعاون المستقبلية وآليات تطوير وتبني حلول الذكاء الاصطناعي ذات الأثر العملي، بما يسهم في دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز جاهزية القطاعات المختلفة لمتطلبات اقتصاد المستقبل.

ويأتي تنظيم «لقاء الأعمال الصباحي» ضمن سلسلة المبادرات والبرامج التي يقودها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز ثقافة الابتكار، وترسيخ التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، ودعم تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترفع من تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.

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