بهدف الحفاظ على إرث الأجداد البحري ونقله للأجيال القادمة

أبوظبي: بهدف الحفاظ على إرث الأجداد البحري ونقله للأجيال القادمة، أطلق مجلس شباب هيئة البيئة – أبوظبي مبادرة "بحرنا ذخر " بالتعاون مع جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك وشركة مدن العقارية، التي تركز على تنفيذ برامج تثقيفية تتضمن ربط التراث الإماراتي البحري، والحفاظ على البيئة من خلال عدة مبادرات، ومنها تنظيم رحلات مدرسية لطلاب المدارس من جميع الفئات العمرية، لغرس مبادئ الاستدامة وتعريفهم بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية واستدامها.

يأتي تنفيذ هذه المبادرة بالتزامن مع "عام الاستدامة" الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بهدف ترسيخ مفاهيم الاستدامة وأهميته لقطاع الصيد البحري، ودوره في دعم مهنة صيد الأسماك التي تعتبر موروثاً شعبياً وثقافياً هاماً في دولة الإمارات.

وقال المهندس عبد الرحمن قادري، رئيس وحدة التفتيش البيئي الداعم بالهيئة وعضو مجلس شباب الهيئة: " يعتبر الحفاظ على التراث البحري المستدام ونقله إلى الأجيال القادمة من الأمور الحيوية للمحافظة على مواردنا الطبيعية وتعزيز استدامة البيئة البحرية، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي سيتم إطلاقها للتعريف ببيئتنا الطبيعية وإرثنا الثقافي والبيئي وأهمية المحافظة عليه لنا وللأجيال القادمة".

سيتم تنفيذ مبادرة "بحرنا ذخر" من خلال شبكة مبادرة المدراس المستدامة، التي تنفذها هيئة البيئة – أبوظبي وتضم 234 مدرسة حكومية وخاصة، حيث سيتم تنظيم رحلات ميدانية وورش توعوية للتعريف بطرق صيد الأسماك المختلفة والمعدات التي يتم استخدامها محلياً، مع التركيز على أنواع الأسماك الرئيسية التي تحتضنها مياه الدولة، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الإرث الطبيعي لدولة الإمارات، ومورد حيوي بالنسبة للصيادين. كما سيساهم الصيادين من ذوي الخبرة بنقل تجاربهم وقصصهم الملهمة للطلبة بأسلوب شيّق يحيي في الطلبة الحس التراثي البحري الذي ورثوه من أجدادهم".

وستساهم هذه المبادرة بتوعية ما يزيد عن 5000 طالب من أكثر من 100 مدرسة على مستوى الإمارة من المدراس المسجلة ضمن هذه الشبكة، حيث سيتم تعريفهم بالتراث البحري والبيئة البحرية، وإتاحة فرصة فريدة للطلاب للتعرف على الأكل البحري الصحي، وفوائد السمك الصحية لجسم الإنسان، بالإضافة إلى التعرف على أنواع الأسماك المختلفة في إمارة أبوظبي، وطرق تنظيف السمك وتقطيعه ، كما سيتم تعريفهم بأنواع السفن ووسائل الصيد القديمة والحديثة.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.