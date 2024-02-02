يشارك مجلس شباب غرفة عجمان في فعاليات الدورة الثالثة لمختبر الشباب الذي ينظمه مجلس عجمان للشباب مركز عجمان الإبداعي في منطقة الصفيا حتى الرابع من فبراير الجاري.

وأثنت مريم محمد سعيد النعيمي رئيسة مجلس شباب غرفة عجمان، على تنوع فعاليات ومشاركات مختبر الشباب وتوفير منصة تفاعلية لتمكين ودعم الشباب وتحفيزهم على اكتساب المهارات والتعرف على العديد من المجالات الريادية والمبتكرة، مشيرة إلى ان فعاليات مختبر الشباب اكتسبت أهمية خاصة بالتزامن مع تنظيم فعاليات أسبوع ريادة الأعمال 2024 الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان.

وأفادت أن مجلس شباب غرفة عجمان يشارك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمختبر بورشة عمل متخصصة تحت عنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تطوير مشاريعنا التجارية"، وتهدف الورشة إلى شرح أسس استغلال الذكاء الاصطناعي تحقيق النجاح التجاري، وكيفية تحديد الفرص الاستثمارية والتحسينات الفورية في عمليات تأسيس وتطوير المشاريع بشكل عام.

وتوجهت مريم النعيمي بالشكر إلى مجلس عجمان للشباب مركز على اتاحة الفرصة لمجالس الشباب في الإمارة بالمشاركة في فعاليات متنوعة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز الشباب وتمكينهم من التفاعل في مجتمعهم وتطوير مهاراتهم، مشيرة إلى ان المختبر يهدف إلى تعزيز الإبداع والابتكار بين الشباب، ويوفر بيئة تفاعلية تُشجع على تبادل الأفكار والمقترحات لاسيما في ظل تنوع الورش والجلسات المتاحة خلال فعاليات المختبر.

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