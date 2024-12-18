نظم مجلس سيدات أعمال عجمان جلسة بعنوان "رحلتك الى الثراء...قصة نجاحك"، بهدف التوعية بفرص الاستثمار العقاري وربط ريادة الأعمال بالقطاع العقاري، وبناء القدرات المعرفية والمهارية في مجال الوساطة العقارية والتعرف على توجهات ومستقبل السوق العقاري.

حضر الورشة منى صقر المطروشي عضو مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، بمشاركة أكثر من 45 مشارك ومشاركة من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب وصاحبات الأعمال وعضوات المجلس، وذلك في فندق فيرمونت عجمان.

شارك في أوراق عمل الجلسة "دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، جمعية الامارات لرائدات الأعمال، ومنصة بَيتُكُم".

وأكدت الدكتورة آمنه خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، على أهمية الجلسة التي تعكس جهود المجلس في تنويع مجالات الدعم والتمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يُعد من القطاعات الأكثر نمواً، وكذلك تشجيع السيدات على الاستثمار في المجالات الجديدة والمبتكرة.

وأوضحت أن الجلسة استعرضت بشكل مفصل فرص وتحديات الاستثمار العقاري وأفضل الاستراتيجيات لتحقيق العوائد المستدامة، وكذلك دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع العقاري، وكيفية الاستفادة منها لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة

استهلت الجلسة بورقة عمل تحت عنوان "من امتلاك أصول عقارية .. إلى تسجيل علامتك التجارية"، وقدمتها المهندسة هاجر الشحي - رائدة أعمال ومستشار عقاري في جمعية الامارات لرائدات الأعمال، بحيث تناولت رحلة الاستقلال المالي من الاستثمار العقاري إلى ريادة الأعمال، وأهمية تحديد أهداف ذكية، والإدارة المالية الناجحة، والعلاقة القوية بين الادخار والاستثمار وفرص الاستثمار العقاري.

وقدم ناصر المرزوقي- مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، ورقة عمل حول مبادرة "الوسيط المواطن" الموجهة للمواطنين الشباب لممارسة مهنة الوساطة العقارية ودعمهم كرواد اعمال ومستثمرين، والعمل على تأهيليهم وتنمية معرفتهم بالسوق العقاري وكيفية التداول والإجراءات المتبعة لمزاولته، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع العقاري وتمكين الكفاءات المواطنة وتشجيع الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة.

من جانبها تناولت لطيفة عيسى بن حيدر- رائدة أعمال إماراتية ومؤسس منصة بَيتُكُم، شرح حول فوائد الاستثمار العقاري ومنها "الحماية من التضخم، الأصول الملموسة، ارتفاع قيمة رأس المال، الدخل الخامل، محفظة متنوعة، وثروة الأجيال"، وأنواع العوائد "دخل الربح الرأسمالي من زيادة قيمة العقار، ودخل الإيجار"، وشرحت خدمات المنصة وما تقدمه من خدمات نوعية.

هذا وشهدت الجلسة مجموعة من قصص النجاح الملهمة، إلى جانب فتح باب المناقشة وتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين، كما أكد الحضور على الدور الريادي لمجلس سيدات أعمال عجمان وتقديم البرامج والورش التدريبية التي تسهم في تطوير المهارات واكتشاف فرص اعمال ومشاريع مبتكرة ونوعية.

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