ضمن جهود مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، لتعزيز الوعي والمعرفة بأحدث التقنيات وأدوات التكنولوجيا وتطوراتها في مجال المشاريع والأعمال الحرة ودعم قيم الريادة والابتكار، نظم المجلس ورشة عمل بعنوان "احتراف الذكاء الاصطناعي في العمل الحر".

قدم الورشة محمد الشامسي مدرب معتمد ومؤسس منصة "cybernet" للتدريب والاستشارات، وحضر الورشة 38 متدرباً ومتدربة يمثلون عدداً من الجهات الحكومية والتعليمية في الإمارة وأصحاب وصاحبات المشاريع، وذلك في مقر مجلس سيدات اعمال عجمان، بحيث نُفذت الورشة حضوريا وعبر خاصية الاتصال المرئي.

تناولت الورشة تاريخ الذكاء الاصطناعي وبداياته وتطورات برامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات السابقة، ومدى ارتباط التقنيات الحديثة باستدامة ونمو اعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفرص توظيف "chat GPT" في العمل الحر، كما استعرضت الورشة أبرز برامج تقنيات الذكاء الاصطناعي وآليات استخدامها.

واطلع المشاركين على أهم تقنيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بصناعة المحتوى، وكذلك المرتبطة بالاسم التجاري ودراسات الجدوى والهوية البصرية والتسويق الالكتروني والإعلانات التسويقية، كما تناولت الورشة فرص توظيف"chat GPT" في الصناعة ودوره في تطوير وتعزيز التنافسية.

من جانبها أشادت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان، بأهمية الورشة ودورها في تسخير التحول الرقمي وتوعية المشاركين حول أساسيات الذكاء الاصطناعي وأهميته في نمو الأعمال الحرة، موضحة أن المجلس يسعى إلى تكثيف وتنويع منصاته التعليمية بالتعاون مع شركائه من الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص بما يعزز قدرات مجتمع الاعمال بشكل عام وصاحبات الاعمال من عضوات المجلس بشكل خاص.

وأشادت بما تضمنته الورشة من جلسات تعليمية وتفاعلية، وتقديم أمثلة واقعية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، إلى جانب التعريف بأدوات وبرامج الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها لتحسين أداء الأعمال وتطوير الاستراتيجيات.

وأفادت ان الورشة تعد جزءًا من جهود مجلس سيدات أعمال عجمان لتعزيز روح الريادة والتطور التكنولوجي في مجال العمل الحر ومواكبة المتغيرات المستمرة التي يشهدها القطاع الاقتصادي وخاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث يواصل مجلس سيدات أعمال عجمان دعم رواد ورائدات الأعمال في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أعمالهم وتحقيق النجاح والاستدامة.

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