الملتقى يستعرض فرص نمو ريادة الأعمال الاجتماعية وأثرها على تطور واستدامة المشاريع

أوصى ملتقى "اقتصاد حر مستدام" تحت شعار "المشاريع المستقبلية" والذي نظمه مجلس سيدات أعمال عجمان، بضرورة تنويع مبادرات ريادة الاعمال الاجتماعية، وتكثيف ورش العمل والدورات التدريبية لتوعية وتثقيف أصحاب وصاحبات الاعمال حول مفهوم وثقافة ريادة الاعمال الاجتماعية وفرص تطبيقها على المشاريع القائمة، كما أوصى الملتقى بضرورة تكثيف التعاون بين مجلس سيدات اعمال عجمان والجهات الحكومية وتنظيم ملتقيات متخصصة لتسليط الضوء حول المبادرات والخدمات الموجهة لأصحاب المشاريع، وتعزيز آفاق التعاون والشراكة بين المجلس مع "نون محلي" لفتح قنوات تسويقية مبتكرة لعضوات المجلس من صاحبات رخصة بدايات.

حضر فعاليات الملتقى الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وعدداً من مسؤولي الجهات الحكومية في الإمارة ورواد ورائدات الاعمال، كما شارك في أعمال الملتقى "غرفة تجارة وصناعة عجمان ودائرة المالية بعجمان ونون محلي"، وقدم الملتقى وأدار جلساته إيمان السوم عضو مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، وذلك في فندق فيرمونت عجمان.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، أن الملتقى يهدف إلى توعية أصحاب وصاحبات المشاريع حول مفهوم ريادة الاعمال الاجتماعية والتعرف على البرامج الحكومية الداعمة للمشاريع الوطنية والحوافز والتسهيلات المتوفرة لضمان نمو واستدامة المشاريع.

وأفادت ان مجلس سيدات اعمال عجمان حريص على تنظيم سلسلة من الملتقيات ضمن خطته السنوية لتوفير منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال ريادة الاعمال وبناء شبكة علاقات بين أصحاب المشاريع وتحفيز الابداع والابتكار في تطوير المشاريع والتوجه لمشاريع استباقية تتواكب مع توجهات إمارة عجمان والدولة، هذا إلى جانب توفير نافذة للتواصل المباشر بين مسؤولي الجهات الحكومية وأصحاب وصاحبات المشاريع لمناقشة طرح وتطوير الخدمات والمبادرات الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

استهلت أعمال الملتقى بورقة عمل قدمها الدكتور خالد محمد مقلد ـ مستشار تنمية المشاريع الصغيرة، تحت عنوان ريادة الأعمال الاجتماعية من بناء الفكرة وإطلاق المنتج إلى التوسع لتحسين جودة الحياة الاجتماعية والبيئية وتعزيز التنمية المستدامة وتقديم مشاريع مبتكرة واستباقية تخدم المجتمع، وشرح للحضور مجالات ريادة الاعمال ومكونات ومشروعات ريادة الاعمال الاجتماعية وأبرز الأفكار والمشاريع في هذا المجال.

وقدمت رائدة الاعمال بشاير على الكميتي – خبير تطوير مؤسسي، ورقة عمل بعنوان "نموذج لمشروع مبتكر" تناولت خلالها مشروع "استديو اكسبوجر" حيث شرحت أهمية الابتكار في بناء أعمال مستدامة، ومفهوم استدامة الاعمال، واستراتيجيات استدامة الاعمال القائمة على إدارة المتعاملين والتحسين المستمر والتعاون والشراكات، والدور المجتمعي للشركات وأثره في استدامة الاعمال، كما سلطت الضوء على فكرة "استديو اكسبوجر" من مرحلة التأسيس إلى التطور والتوسع، وفي ختام ورقة العمل أعلنت بشاير الكميتي عن توجه الاستديو لإطلاق مبادرة مجتمعية لخدمة تصوير كبار المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشهدت أعمال الملتقى جلسة حوارية أدارتها ايمان السوم بمشاركة غرفة تجارة وصناعة عجمان ودائرة المالية بعجمان ونون محلي، حيث قدم أحمد سعيد استشاري نظام موارد في دائرة المالية بعجمان نبذة حول منصة "توريد" والهادفة إلى تسجيل وتجديد التسجيل للموردين بغرض التصريح لهم بالتعامل مع الجهات الحكومية في عجمان وإمكانية الاطلاع والاشتراك على المناقصات والتوريدات وتقديم الخدمات، كما اطلع الحضور على خطوات التسجيل في منصة توريد.

وقدمت مريم أحمد الحبروش مدير قسم نون محلي، نبذة حول منصة نون محلي باعتباره برنامج مُطور من قبل نون يهدف لدعم رواد الاعمال المحليين لتنمية أعمالهم وتعزيز خبراتهم وفتح قنوات تسويقية جديدة لهم، كما شرحت مميزات وخطوات التسجيل لأصحاب المشاريع.

وتناول عبدالله عمر التميمي ـ قسم الخدمات الذكية بغرفة عجمان، خدمة "باحث السوق الذكي" المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي توفر قاعدة بيانات واحصائيات حول الأنشطة التجارية والصناعية في السوق المحلي للراغبين في فتح مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة، لتساهم المنصة في تحسين صناعة القرار لأصحاب المشاريع والمقبلين على تنفيذ مشاريع جديدة، كما توفر خدمة جمع وتحليل البيانات الاقتصادية من مصادر، ورصد توقعات السوق وغيرها من المزايا والخدمات.

وفي ختام الملتقى قامت الدكتورة آمنة خليفة بتكريم المتحدثين، وأثنت على دورهم في تقديم أوراق عمل لتوعية أصحاب وصاحبات المشاريع حول أبرز الخدمات والمبادرات الداعمة لنمو الاعمال وتطورها.

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