نظم مجلس سيدات أعمال عجمان معرض "تجهيزات النصف من شعبان للأسر المنتجة" تحت شعار " في عجمان تعيدونه" بالتعاون مع المركز الثقافي الإبداعي بعجمان، بمشاركة 32 مشروعاً لصاحبات الأعمال والأسر المنتجة وصاحبات رخصة بدايات يمثلون مجموعة من المؤسسات والجهات المعنية بدعم وتمكين المشاريع النسائية والمنزلية.

تم تنظيم المعرض ضمن سلسلة معارض الأسر المنتجة، التي أعلنت عنها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وينظمها الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين بالمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة والقطاع المدني، مستهدفاً الموظفات العاملات صاحبات المشاريع التجارية الخاصة.

افتتحت فعاليات المعرض في المركز الثقافي الإبداعي بعجمان، الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، بحضور منى صقر المطروشي ووفاء حسن الفورة ـ عضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، وبدرية الحوسني مديرة المركز الثقافي الابداعي بعجمان، وعائشة بن غليطة المهيري نائب مدير الصناعات التراثية والحرفية ـ الاتحاد النسائي العام، وعدداً من مسؤولي الجهات الحكومية المشاركة في تنظيم المعرض.

ويهدف مجلس سيدات أعمال عجمان من تنظيم المعرض إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وتجسيد المشاركة الفاعلة في "عام المجتمع" بمشاركة المواطنين والمقيمين والعديد من المؤسسات من شركاء المجلس.

شارك في تنظيم المعرض "المركز الثقافي الإبداعي بعجمان التابع لوزارة الثقافة، والاتحاد النسائي العام، ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ومركز مشاغل للتأهيل المهني والتشغيل الدامج لأصحاب الهمم بعجمان، وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وجمعية أم المؤمنين".

وتنوعت منتجات المشاريع المشاركة في المعرض بين "الملابس، الأطعمة والمشروبات، العطور والدخون، الإكسسوارات، والهدايا وغيرها من المنتجات اليدوية" كما تضمنت فعاليات المعرض "ورش تفاعلية، ومرسم لكبار المواطنين، وورشة صناعة الأساور، وفقرة أطفال فرجان عجمان إلى جانب تقديم التوزيعات على زوار المعرض.

وأشادت الدكتورة آمنه بتنوع المشاريع المشاركة في معرض " تجهيزات النصف من شعبان" بما يعكس تطورات مشاريع صاحبات الأعمال ويعكس تنافسية منتجاتهن، ويساهم في إثراء الفعاليات التراثية والحفاظ على العادات والتقاليد، وأكدت على حرص مجلس سيدات أعمال عجمان على تنظيم المعرض سنوياً بالتعاون مع شركاء المجلس بهدف توفير منصة اقتصادية وثقافية وتراثية ومجتمعية مستدامة لتوعية النشء بالموروث الثقافي وكيفية الاحتفاء بالنصف من شهر شعبان والاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وتابعت "حظي المعرض بإقبال لافت من الزوار، لاسيما وأن نسخة المعرض هذا العام لها طابع مجتمعي خاص بالتزامن مع عام المجتمع، كما يأتي المعرض ضمن أجندة فعاليات يعتمدها مجلس سيدات اعمال عجمان لتنويع مساهمته في تحقيق أهداف عام المجتمع" بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي والتمكين الاقتصادي للسيدات.

وأفادت أن مجلس سيدات أعمال عجمان يحرص على تنظيم معارض متخصصة ومبتكرة ضمن خطته الاستراتيجية لعام 2025، بهدف تمكين رائدات الأعمال ودعم نمو مشاريعهن وتوفير منصات تفاعلية لتسويق المنتجات، والترويج للمشاريع، وتعزيز التفاعل بين صاحبات المشاريع وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات واكتساب مهارات جديدة تصب في تطوير أفكارهن وزيادة مساهمتهن في الاقتصاد المحلي.

-انتهى-

#بياناتحكومية