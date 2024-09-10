أعلن مجلس سيدات أعمال عجمان ومؤسسة استشراف المستقبل، عن الخطة التشغيلية والجدول الزمني الخاص بالدبلوم التنفيذي "الريادة المستقبلية لسيدات الأعمال في عصر الرقمنة" والذي ينظمانه بالتعاون مع منصة "SULSIGHT" ومركز رواد التخصصي للتطوير المهني، بحيث يستهدف الدبلوم "سيدات الأعمال ورائدات الأعمال الناشئات والمهتمات بريادة الاعمال".

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص للكشف عن تفاصيل الدبلوم التنفيذي في فندق فيرمونت عجمان بحضور الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتور سليمان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل، والمستشار الاقتصادي سالم حسن الغافري مؤسس ومدير مركز رواد التخصصي للتطوير المهني، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان وعدد من صاحبات الأعمال وخبراء ريادة الأعمال والإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي رحبت الدكتورة آمنه خليفة بالحضور، وأثنت على جهود وتعاون مؤسسة استشراف المستقبل ومركزرواد التخصصي للتطوير المهني ومنصة SULSIGHT، في تنفيذ الدبلوم التنفيذي "الريادة المستقبلية لسيدات الأعمال في عصر الرقمنة"، مؤكدة على أهمية الدبلوم في تعزيز قدرات سيدات الاعمال وتطوير مهاراتهن القيادية والابتكارية، كما أكدت على أهمية التحول الرقمي في دعم المشاريع وزيادة تنافسيتها في السوق المحلي والدولي.

وأفادت أن المجلس حريص على زيادة جاذبية وتنافسية الدبلوم التنفيذي عبر طرح مجموعة من الامتيازات والتسهيلات للسيدات المشاركات في الدبلوم التنفيذي، وأضافت "مجلس سيدات أعمال عجمان يسعى بشكل دؤوب إلى تكييف مبادراته ومشاريعه لمواكبة متطلبات سيدات الأعمال وتقديم الدعم اللازم لتمكينهن من تحقيق النجاح في مشاريعهن واستدامتها، بحيث يركز المجلس على إطلاق مبادرات وبرامج تتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتعاون مع شركاء المجلس من الجهات الحكومية والمعنية بدعم وتمكين المرأة".

ودعت سيدات الأعمال والراغبات في المشاركة بالدبلوم التنفيذي والموظفات من الجهات الحكومية إلى التواصل مع مجلس سيدات أعمال عجمان للتسجيل والمشاركة، موضحة أن التسجيل في الدبلوم التنفيذي مفتوح لكافة السيدات من دولة الإمارات ومن خارج الدولة.

وكشف الدكتور سليمان محمد الكعبي، عن محاور الدبلوم والتي شملت "مقدمة في استشراف المستقبل، التوجهات المستقبلية والفرص الناشئة لسيدات الأعمال، بناء وتطوير السمات والمهارات الشخصية لرائد الأعمال، الاتصال والتواصل والعلاقات، التحول الرقمي وإدارة المشاريع، المهارات والأدوات الأساسية لإدارة الأعمال بنجاح، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال، القيادة واتخاذ القرار، إدارة البيانات والمعلومات لتحسين صنع القرار، الابتكار وريادة الأعمال، والعمل عن بُعد وإدارة الفرق الافتراضية".

وأفاد أن الدبلوم التنفيذي "الريادة المستقبلية لسيدات الأعمال في عصر الرقمنة" يهدف إلى تمكين سيدات الاعمال من فهم الأدوات والتقنيات الأساسية لاستشراف المستقبل، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالتوجهات المستقبلية والاستعداد للتغيرات، والتعرف على الأدوات والتقنيات الرقمية الداعمة لسيدات الأعمال وتطوير استراتيجيات مبتكرة ومستدامة لإدارة الاعمال وبناء وتعزيز المهارات القيادية والشخصية وتعزيز مهارات الاتصال وبناء العلاقات.

ويستهدف الدبلوم سيدات الاعمال اللواتي يرغبن في تعزيز مهاراتهن الريادية والإدارية واستشراف المستقبل، ورائدات الأعمال الناشئات اللواتي يبدأن مشاريعهن الخاصة ويرغبن في اكتساب المهارات الاساسية لإدارة الاعمال بنجاح، والمهتمات بريادة الاعمال وفهم مجال ريادة الاعمال وإدارة المشاريع.

هذا ويتميز الدبلوم بمشاركة مجموعة من المدربين أصحاب الخبرات والكفاءات الاستثنائية في مجال ريادة الأعمال ومنهم " الدكتور سليمان محمد الكعبي ـ مدير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي والرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل، والدكتورة فاطمة أحمد لاري ـ مدرب معتمد لدى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وسفير حكومة دولة الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وصفية الشحي ـ مدير إدارة التسويق والاتصال والعلاقات العامة في معهد الإمارات المالي، وإيمان اسماعيل حسين ـ متخصصة في التخطيط الاستراتيجي التطبيقي والتفكير الاستراتيجي، والدكتور يونس الحوسني ـ الباحث التربوي والحاصل على دكتوراه الفلسفة في أصول التربية "القيادة التربوية".

وتبدأ جلسات الدبلوم التنفيذي "الريادة المستقبلية لسيدات الأعمال في عصر الرقمنة" من 5 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2024، كما يتميز الدبلوم باعتماد جلساته عبر برنامج "ZOOM" إلى جانب عددا من الجلسات التدريبية المسجلة.

من جانبه أشاد المستشار الاقتصادي سالم حسن الغافري، بنوعية الدبلوم التنفيذي والموجهه بشكل خاص للسيدات، وما يشمله من محاور ومواد علمية ذات جودة عالية وتأثير في تمكين المشاركات من تطوير قدراتهن وادواتهن في مجال ريادة الأعمال، وأكد أن شهادات التخرج من الدبلوم معتمدة من مؤسسة استشراف المستقبل ومنصة "SULSIGHT"، إلى جانب الاعتماد الدولي من البورد الأمريكي للتدريب.

-انتهى-

#بياناتحكومية