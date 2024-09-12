عقد مجلس سيدات أعمال عجمان لقاءً مشتركاً مع جمعية الإمارات لرائدات الأعمال لمناقشة فرص التعاون المشترك وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم ريادة الأعمال النسائية وتوفر أدوات نوعية تُمكن سيدات الأعمال من تطوير أعمالهن واستدامتها.

حضر اللقاء، الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتورة شفيقة العامري – رئيس جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، والمهندسة عائشة خلفان بن بدر النعيمي – نائب رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، ودانة العامري – نائب رئيس جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وعضوات مجلس إدارة المجلس والجمعية وذلك في فندق غيرمونت عجمان.

وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة آمنه خليفة بالحضور، وأشادت بالتعاون الفعال والقائم بين المجلس والجمعية، وحرص الطرفان على دعم أواصر التعاون المستدام عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات والمعارض النوعية التي تخدم في المقام الأول صاحبات الأعمال في الدولة وتحقق الأهداف الاستراتيجية لكلٍ من مجلس سيدات أعمال عجمان وجمعية الإمارات لرائدات الأعمال.

من جانبها أثنت الدكتورة شفيقة العامري، على الدور الريادي لمجلس سيدات أعمال عجمان في دعم الانشطة الاقتصادية لصاحبات الاعمال في عجمان والدولة بشكل عام عبر توفير باقات واسعة من المبادرات والبرامج والمعارض المتخصصة، مشيرة إلى أن جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تحرص على توطيد التعاون مع مجلس سيدات أعمال عجمان لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وطرح فعاليات مشتركة تخدم أهداف الطرفين وتزيد من مساهمة صاحبات الأعمال في الاقتصاد المحلي.

تناول اللقاء بحث آليات مشاركة مجلس سيدات أعمال عجمان في معرض "جود" والذي تنظمه جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، خلال شهر نوفمبر 2024 وفرص الاستفادة من نوعية الانشطة التدريبية التي تتخلل فعاليات المعرض إلى جانب عرض الأزياء المصاحب.

وأوصى اللقاء بأهمية تنظيم فعالية خاصة بالتعاون بين مجلس سيدات أعمال عجمان وجمعية الإمارات لرائدات الأعمال وبالتنسيق مع الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، لتستهدف الفعالية صاحبات الاعمال الخليجيات وتوفير منصة لهن لتبادل الخبرات والشراكات.

هذا وناقش اللقاء تنظيم فعاليات متخصصة في تحسين جودة الحياة والصحة النفسية للسيدات، كما أكد الحضور على ضرورة التعاون لتنظيم برنامج متكامل في القطاع العقاري بالتعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، بهدف تمكين صاحبات الأعمال من اقتناص فرص الاستثمار المتوفرة في هذا القطاع الحيوي.

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