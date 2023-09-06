دبي: أعلن مجلس سيدات أعمال دبي عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان " رؤية الصناعة" تهدف إلى تفعيل دور سيدات ورائدات الأعمال في الإمارة في مناقشة الفرص والتحديات في قطاعات اقتصادية متنوعة، تشمل تنظيم سلسلة من طاولات النقاش المستديرة التي تجمع خبراء ومختصين مع أعضاء المجلس لمناقشة وبحث واقع القطاعات الاقتصادية، وإمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية الأعضاء.

ويدشن مجلس سيدات أعمال دبي أولى فعاليات المبادرة في 12سبتمبر الجاري حيث تناقش هذه الجلسة الفرص والتحديات وآفاق النمو في مجال الإعلام والتسويق، وكيفية تسخير الأدوات التسويقية والإعلام من أجل تطوير قطاع الأعمال، وينظم المجلس في أكتوبر المقبل ثاني جلساته حول قطاع الخدمات المالية، يعقبها جلسة ثالثة حول الرعاية الطبية في شهر نوفمبر 2023، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي سيتم مناقشتها.

وأشارت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي إلى أهمية المبادرة في تعزيز دور ومساهمة المرأة في ابتكار حلول في القطاعات الاقتصادية الأساسية، معتبرةً أنه تم اختيار القطاعات الاقتصادية محور النقاش بعناية تامة ووفق الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي.

وأكدت حلبي على الالتزام الكامل من قبل مجلس سيدات أعمال دبي بتسخير الجهود وابتكار المبادرات وتكثيف الجهود لخدمة الأعضاء ومجتمع الأعمال، وتنظيم فعاليات ومبادرات وندوات وورش عمل متخصصة يمكن أن توفر قيمة مضافة لسيدات ورائدات الأعمال، مشددةً في هذا المجال على حرص المجلس على استفادة أعضائه من كافة تسهيلات ومبادرات المجلس لتعزيز تنافسيتهن في مختلف مجالات وقطاعات الأعمال.

وقد تأسس مجلس سيدات أعمال دبي في العام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً هاماً في الاستثمار بالقدرات والمهارات في بيئة الأعمال، وتطوير قدرات أعضائه وصقل مهاراتهن، وتوفير أفضل التدريب النوعي العملي والمهني الذي يعزز من خبرات الأعضاء وتنافسيتهن في بيئة الأعمال خصوصاً في ضوء التحديات الحالية، وازدياد المنافسة في سوق العمل.

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