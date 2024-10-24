وقع مذكرة تفاهم مع "منظمة سيدات الأعمال" التابعة لـ"اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية"

مومباي، الهند،اختتم "مجلس سيدات أعمال الشارقة" بعثته التجارية إلى مدينة مومباي في الهند، استمرّت 4 أيام مؤخراً، برئاسة مريم بن الشيخ، مديرة المجلس، والتي شهدت تنظيم المجلس لمنتدى "سيدات أعمال الشارقة- الهند: تعزيز الفرص"، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع "منظمة سيدات الأعمال التابعة لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية"، وعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية والزيارات الميدانية.

واستهدفت البعثة التجارية تسهيل التبادل والتعاون واستكشاف فرص جديدة لعضواته في أهم الأسواق العالمية، بما يؤكد التزام المجلس بتمكين رائدات الأعمال من خلال تعزيز التواصل والعلاقات مع الهند، أحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. حيث وفد المجلس خلال البعثة عدة لقاءات مع موردين في قطاع المجوهرات والنسيج والأزياء، والتي مكّنت عضواته من تعزيز التعاون مع نخبة من الشركات الهندية.

إطلاق العنان للإمكانات في الشارقة والهند

وتناول منتدى "سيدات أعمال الشارقة- الهند: تعزيز الفرص" التحديات التي تواجه السيدات في الشارقة والهند، مؤكداً أهمية العلاقات وبرامج الإرشاد والتوجيه، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال الحاضنة للرائدات، حيث جمع نخبة من رؤساء الهيئات، وصاحبات أعمال، وقادة قطاع الأعمال، منهم مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وأرمين موجول دوردي، رئيسة منظمة سيدات الأعمال التابعة لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وروب راشي، مفوض قطاع منسوجات بالهند، ورافي كومار.

وتضمن المنتدى تنظيم جلسة حوارية بعنوان: "رائدات الأعمال: إطلاق العنان للإمكانات في الشارقة والهند"، بمشاركة علياء تريم، عضوة المجلس والشريك المؤسس لشركة أورا ويلنس لاونج Ora Wellness Lounge، وميثا الأنصاري، عضوة المجلس ومؤسسة شركة هاوس اوف ٤٥ House of 45، ونيتا لولا، مصممة أزياء، وسانجيتا كاثيوادا، رائدة أعمال في مجال التصميم والثقافة.

تعزيز الروابط والعلاقات بين الشارقة والهند

وضمن برنامج البعثة، وقّع "مجلس سيدات أعمال الشارقة" مذكرة تفاهم مع منظمة سيدات الأعمال التابعة لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية بحضور سعادة عبدالله حسين سلمان محمد المرزوقي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في مومباي، حيث مثّلت المذكرة، التي وقعتها مريم بن الشيخ، مديرة المجلس، وآرمين دوردي، رئيسة منظمة سيدات الأعمال التابعة لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، إنجازاً تاريخياً لترسيخ العلاقات بين الجانبين، إذ استهدفت الشراكة تعزيز الروابط بين رائدات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، وفتح نافذة للتعاون في القطاعات الأساسية والحيوية لاقتصاد كلا الجانبين، والتي تشمل الأزياء، والمجوهرات، حيث جسدت المذكرة التزام المجلس بترسيخ الشراكات طويلة المدى التي يمكنها تعزيز نمو السيدات في دولة الإمارات والهند، وتمكينهن اقتصادياً.

مسارات متجددة لتطوير أعمال عضوات المجلس

وفي تعليقها على نجاح البعثة، قالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: "وجهنا جهودنا الحثيثة خلال مشاركتنا بالبعثة على مدار الأيام الأربعة الماضية نحو تأسيس مسارات متجددة لتطوير أعمال عضوات المجلس، وتعزيز تواصلهن مع جميع دول العالم، وتطوير استراتيجية تحويلية تمكننا من تجاوز العقبات والقيود؛ وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن كل محطة جديدة للمجلس تشتمل على فرص واسعة، والتي نسعى من خلالها إلى مشاركة جهودنا ونقاط قوتنا مع رائدات الأعمال من مختلف الاقتصادات الرائدة في العالم، وتبادل وجهات نظرنا الفريدة، بما يمكّننا من إعادة تعريف مستقبل الأعمال، وتعزيز الابتكار، وإحداث أثر إيجابي مستدام في مجتمعاتنا؛ فمعاً يمكننا إلهام أجيال المستقبل، وتمهيد الطريق نحو مشهد اقتصادي شامل ومزدهر لسيدات أعمال الإمارات والهند".

التعاون للنمو والابتكار

وتضمنت أجندة البعثة التجارية لقاءات أعمال أتاحت لعضوات المجلس فرصة التواصل المباشر مع شركاء وموردين محتملين، إلى جانب عدد من الزيارات الميدانية لمواقع شركات محلية، والتي وفرت لهن فرصة الاطلاع على الممارسات والعمليات التشغيلية، إلى جانب مستجدات قطاع ريادة الأعمال، وأحدث توجهاته في الهند، حيث ضمت الشركات التي مثلت الشارقة كلاً من "حرف ونقش للمجوهرات" Harf w Nagsh Jewelry، و"موزة للمجوهرات" Moza Jewelry، و"جيوللي دي جلوريا" Gioielli Di Gloria، و"نودا لا مودا" Nooda La Moda، و"دار سميرة للأزياء" Dar Samira Fashion، و"ذا كنز ستور" The Kins Store، المتخصصة بالمجوهرات الفاخرة، وأزياء الأطفال والسيدات.

توسيع آفاق الأعمال

وشكّلت مدينة مومباي وجهة مثالية لهذه البعثة، حيث تشتهر بمنظومة الشركات الناشئة المزدهرة وتراثها الثقافي الغني، وتعد مركزاً رئيساً للابتكار، لا سيما في قطاع التكنولوجيا والأزياء، مما يجعلها وجهة جاذبة لعضوات "مجلس سيدات أعمال الشارقة" الباحثات عن فرص توسيع آفاق أعمالهن. كما وفرت البعثة للمشاركات فرصة لقاءات مع أكثر من 70 سيدة أعمال من الهند، خلال المنتدى. واستكشفت عضوات المجلس مشهد الأزياء المتميز في مدينة مومباي، حيث تفاعلن مع نخبة من المصممين والمصنعين المحليين.

وتتماشى مبادرة المجلس مع جهوده الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند، ومع تسجيل التجارة الثنائية بين الجانبين أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية، تُمثّل البعثة خطوة استراتيجية نحو الاستفادة من العلاقات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للنمو، ومع توسع نطاق المناصب القيادية للسيدات في الشركات الناشئة والأعمال والمشاريع التجارية، أثبتت هذه البعثة التجارية وغيرها من مبادرات المجلس دورها الرئيسي في تعزيز حصة السيدات في قطاع ريادة الأعمال.

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