في اليوم العالمي للصحة النفسية

تهدف إلى تعزيز دور المرأة في دفع مسيرة التنمية المستدامة بإمارة أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في اليوم العالمي للصحة النفسية، أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة "تكلم" الإلكترونية والمتخصصة بتقديم الاستشارات التي تدعم الصحة النفسية، وذلك بما ينسجم مع رؤيته الرامية إلى النهوض بدور المرأة في القطاع الخاص وتعزيز مساهمتها في دفع مسيرة التنمية المستدامة بإمارة أبوظبي.

ووقعت مذكرة التفاهم كلّ من فاطمة هلال البلوشي، مديرة مجلس سيدات أعمال ابوظبي، وخولة حماد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "تكلم" الإلكترونية، في حفل رسمي بحضور إيناس شاشية، الشريك المؤسس ومدير العمليات في الشركة، إلى جانب عدد من عضوات مجلس سيدات أعمال أبوظبي إلى جانب ممثلين من كلا الجهتين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين لتعريف منتسبات وعضوات المجلس على الخدمات المقدمة من قبل منصة "تكلم" وتشجيعهن على الاشتراك بها، وتنظيم الفعاليات بما في ذلك الندوات التعريفية وورش العمل التوعوية، فضلاً عن توفير خصومات على جميع خدمات المنصة بنسبة 15% للمنتسبات من المجلس.

وبهذا الصدد، قالت فاطمة هلال البلوشي، مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: "ندرك في مجلس سيدات أعمال أبوظبي أن استقرار الصحة النفسية يعتبر من أبرز العوامل المؤثرة على جودة الحياة، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والكفاءة والتنمية المستدامة. لذا، وانطلاقاً من حرصنا على رفع قدرات المرأة وتطوير مهاراتها وتعزيز مشاركتها وتمكينها من أداء دورها الفاعل في المجتمع وتعزيز مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، يسعدنا التعاون مع منصة "تكلم" التي تُعنى بتقديم الرعاية الصحية النفسية وإحداث التأثير الاجتماعي الإيجابي لتحقيق فائدة أكبر للمجتمع".

ومن جانبها، قالت خولة حماد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تكلم الإلكترونية: “يبدأ تمكين سيدات الأعمال من رعاية صحتهن النفسية، فقوة العقل تنعكس على اختيار القرارات الواثقة، وترفع من مستوى المرونة والقدرة على مواجهة التحديات، كما تسهم في تعزيز وضع استراتيجيات مبتكرة وناجحة، لذا نفخر بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي حيث نعتبره بداية للمزيد من المبادرات الهادفة والمؤثرة."

ويشار إلى أن "تكلم" هي منصة للاستشارات والرعاية النفسية حائزة على جوائز عدة وتعمل على منح الأفراد والمؤسسات القدرة على الوصول بشكل مباشر إلى استشاريين محترفين من خلال تجربة رقمية خاصة تلبي احتياجاتهم باستخدام تقنيات التواصل عبر الفيديو والصوت والرسائل النصية.

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