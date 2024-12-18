أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: وقّع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة "خدماتي (ذ. ذ. م.)" المالكة للعلامة التجارية "خدمة بريدي"، بهدف تقديم عروض ومزايا تفضيلية للمجلس ولعضواته في مجال النقل والتوصيل، وذلك في إطار سعي المجلس لتوفير مزيد من الدعم والخدمات لسيدات ورائدات الأعمال في أبوظبي عبر مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية.

وبموجب المذكرة، اتفق الجانبان على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال خدمات التوصيل، وقيام "خدمة بريدي" بتوفير خدمات نقل وتوصيل المستندات والوثائق والطرود والهدايا بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الشحنات التي تتطلب تبريد وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة، لكل من المجلس وعضواته والمشاريع والشركات المملوكة والتابعة لهن، بما يُسهم في تطوير مشاريعهن وأعمالهن التجارية وازدهارها واستدامتها.

وقّع المذكرة كل من نعمة الأغبري، مدير التسويق والعضوية في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعلي سعيد الدهماني القائم بأعمال مدير شركة خدماتي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب المذكرة، سيحظى المجلس وسيدات الأعمال المنتميات للمجلس على خصومات تحفيزية وعروض تنافسية ومزايا على خدمات نقل وتوصيل الشحنات من وإلى الأماكن والجهات التي تحددها العضوات وحسب احتياجاتهن، مع إمكانية إبرام تعاقد مباشر مع الشركات أو المشاريع المملوكة لهن مع منحهن عروض أسعار مخفضة ومزايا إضافية طبقاً لأعداد الشحنات المتوقعة شهرياً.

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