وقع مجلس دبي الرياضي اتفاقية رعاية مع شركة بوكاري سوِت للمشروبات الصحية التي تندرج ضمن مجموعة أوتسوكا اليابانية القابضة.

ووقع الاتفاقية التي تستمر لمدة لثلاث سنوات سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وميكيو باندو، المدير العام لشركة أوتسوكا القابضة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وريوسوكي فوكاسي، نائب الرئيس، شركة أوتسوكا الدولية لآسيا والقسم العربي، شركة أوتسوكا القابضة وفريق عمل الشركة الراعية، وخالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من جهود مجلس دبي الرياضي للارتقاء بقطاع الفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمع المختلفة التي تقام على مدار العام، وكذلك ضمن نهج الشركة التي تعد من أهم الشركات المختصة بإنتاج المشروبات الطبيعية التي تدعم أداء الرياضيين وتمنح ممارسي الرياضة الأملاح الطبيعية التي يحتاجها الرياضيين أثناء المنافسات.

كما تتضمن الاتفاقية تنظيم سباق نصف ماراثون خاص باسم الشركة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ليكون إضافة إلى قائمة الفعاليات الرياضية العديدة التي يتم تنظيمها في دبي، وكانت الشركة قد نظمت سباق تحدي الجري المنزلي بالتعاون مع المجلس أثناء فترة الجائحة، الذي شهد نجاحًا كبيرًا من خلال المشاركة الواسعة من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

وعبر مدير عام الشركة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مجلس دبي الرياضي وقال: "أن دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تعد من أهم الأسواق في المنطقة التي تسعى الشركة للتوسع فيها نظرًا لأنها من أكثر الأسواق نموًا في المنطقة، وستحرص الشركة على إطلاق العديد من المبادرات المستقبلية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي دبي لخدمة المجتمع وفي إطار المسؤولية المجتمعية للشركة".

وتندرج بوكاري سوِت ضمن مجموعة أوتسوكا القابضة اليابانية المنشأة منذ 100 عام، والتي تملك 196 شركة حول العالم ويعمل لديها 47000 موظف، وتنتهج فلسفة إصدار منتج جديد لصحة أفضل في العالم، وتتخصص في الجانب الطبي من خلال إنتاج الأدوية العلاجي، والجانب الثاني للمنتجات الغذائية الصحية للوقاية من الأمراض.

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-انتهى-