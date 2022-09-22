اللجنة المنظمة تقيم ورشة عمل لشرح اللوائح والقوانين المنظمة للدورة

10 رياضات في النسخة العاشرة من الدورة الأكبر من نوعها

أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للنسخة العاشرة من "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات"، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم والتي تقام خلال الفترة من7 إلى 21 نوفمبر المقبل وتتضمن 10 ألعاب رياضية متنوعة هي البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، كروس فت، الاسكواش، الريشة الطائرة، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، الألعاب الالكترونية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الفنية التي نظمتها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي يوم الأربعاء (21 سبتمبر 2022) في مقر المجلس، وتحدثت خلالها فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بالمجلس ومديرة الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية، ومحمد مبارك عبدالله رئيس لجنة الحكام في اتحاد الامارات للرياضات الإلكترونية، بحضور منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وممثلو اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة.

ويبدأ التسجيل للمشاركة في بطولات الدورة انطلاقًا من اليوم الخميس 22 سبتمبر ويستمر حتى 28 أكتوبر المقبل وذلك عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، الذي من خلاله يمكن للاعبات تعبئة استمارات التسجيل وإرفاق الأوراق المطلوبة.

وتم خلال الورشة شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة السابعة من الدورة وتم عرض شروط ومتطلبات التسجيل بالدورة بشكل مفصل كما تم الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل وكيفية المشاركة واللعب، وتوضيح القوانين واللوائح الخاصة بكل رياضة، كما أعلنت اللجنة الفنية أنه سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.

وتدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة حيث تقام البطولة يوم 7 نوفمبر 2022 في مركز دبي الدولي للبولينغ، يليها سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومترات الذي يقام في مضمار ميدان يوم 8 نوفمبر ويتضمن التنافس في فئتين هما فئة المواطنات والفئة المفتوحة، ويقام سباق الدراجات الهوائية يوم 9 نوفمبر في مضمار ميدان للدراجات الهوائية ويتضمن التنافس ضمن فئتين هي فئة الهواة المواطنات 20 كيلومترًا، والفئة المفتوحة 30 كيلومترًا، وتقام بطولة البادل تنس خلال الفترة من 10 إلى14 نوفمبر 2022 في نادي بادل بوينت ضمن فئتين فئة المواطنات والفئة المفتوحة، كما تقام بطولة الكروسفت يوم 12 نوفمبر في نادي لونا الرياضي للسيدات .

وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

شروط التسجيل

وضعت اللجنة المنظمة شروط للتسجيل حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في 5 منافسات مختلفة كحد أقصى، ويسمح للموظفات وبنات الموظفات العاملات في الدوائر والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية وشركات القطاع الخاص في إمارة دبي بالمشاركة في فعاليات الدورة، وكذلك زوجات وبنات الموظفين العاملين بهذه الجهات.

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