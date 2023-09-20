سعيد حارب يستقبل رئيس المجلس الدولي ويؤكد جاذبية دبي لاستضافة مقرات الاتحادات وأهم البطولات

أكد سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي على مكانة دبي المرموقة في استضافة البطولات الدولية المختلفة وكذلك استضافة مقرات الاتحادات والمنظمات الدولية العاملة في قطاع الرياضة بفضل توفر جميع عوامل النجاح والجذب للاتحادات و البطولات و في المقدمة منها التشريعات والبنية التحتية المتكاملة وجودة الحياة، كما أكد على أهمية رياضة الكريكت ومكانتها المميزة بين نخبة الفعاليات الرياضية الدولية العديدة التي تقام في دبي سنويا وتستقطب نخبة لاعبي العالم ومشاركين ومشاهدين من مختلف دول العالم، وذلك بفضل الرعاية التي تنالها هذه الرياضة واستضافة دبي لمقر المجلس الدولي للكريكت ومقر الاتحاد الآسيوي للكريكت أيضا، ووجود منشآت رياضية ممتازة في مقدمتها ستاد دبي الدولي للكريكت في مدينة دبي الرياضية.

وأعرب أمين عام مجلس دبي الرياضي على حرص المجلس على تعزيز التعاون مع المجلس الدولي للكريكت والاتحادين الإماراتي والآسيوي للكريكت بما يساهم في نشر ممارسة اللعبة وتطويرها.

جاء ذلك خلال زيارة كريغ باركلي رئيس المجلس الدولي للكريكت وخالد الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات للكريكت الى مقر مجلس دبي الرياضي يرافقهم جيف الاردايس المدير الفني للمجلس الدولي للكريكت ومبشّر رحماني السكرتير الني لاتحاد الإمارات للكريكت حيث استقبلهم سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام بحضور علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس.

وقدّم كريغ باركلي رئيس المجلس الدولي للكريكت شكره الى مجلس دبي الرياضي على حفاوة الاستقبال والأجواء الإيجابية التي وجدها خلال اللقاء، وقال "لقد زرت دبي مرات عديدة ويسرني خلال هذه الزيارة بحق التعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للكريكت، ودبي تعد مكانا رائعا لاستضافة البطولات لتوفر المنشآت والخبرات التنظيمية الكبيرة".

وعبر خالد الزرعوني عن سعادته بزيارة المجلس وبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين ، وقال "إن انتقال المقر الرسمي للمجلس الدولي للكريكت إلى دبي يعد إنجازا كبيرا ووجوده في الدولة أعطانا دافعا كبيرا لاستضافة بطولات كبيرة في الدولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكريكت من بينها كأس العالم وكأس آسيا وتصفيات كأس العالم، وساعد ذلك أيضًا وجود المنشآت الرياضية والمرافق والملاعب الدولية، الأمر الذي شجع الاتحاد الدولي أن ينقل ويقيم بطولاته الرئيسية والفرعية أيضًا إلى دبي، ونعمل بالتعاون مع المجلس الدولي على إطلاق برامج تعليمية على مستوى المدارس لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية في لعبة الكريكت من خلال الاستعانة بالخبرات الموجودة في الاتحاد الدولي".

واصطحب سعادة سعيد حارب وفد المجلس الدولي للكريكت واتحاد الإمارات للكريكت في جولة بمقر مجلس دبي الرياضي، كما أهدى نسختين من الطبعة الإنجليزية من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الى كل من رئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للكريكت.

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