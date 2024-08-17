دبي، الإمارات العربية المتحدة: نجح مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بتحويل مجالس الأحياء لمنصة انطلاق للمستقبل المهني للمواطنين في قطاعات استراتيجية بمختلف مجالات عمل القطاع الخاص، ووفر يوم وظيفي نظّمه المجلس مجموعة متنوعة من الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل من المواطنين تجاوزت 170 فرصة متنوعة في يوم واحد، وشهد الحدث مشاركة قوية من الشركات البارزة والمواطنين الذين يسعون لتطوير مساراتهم المهنية في القطاع الخاص.

وقد شاركت في الفعالية العديد من الشركات المعروفة مثل نكست كير، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودولسكو، كيوليس إم إتش آي، وكي بي إم جي، وجي إم جي، والأنصاري للصرافة وهو ما يعكس التزام هذه الشركات بدعم التوطين واثراء قدرات الكفاءات المواطنة.

وقد تم تصميم يوم التوظيف ليسهّل التفاعل المباشر بين الكفاءات الإماراتية وقادة الصناعة، وهو ما وفر منصة للمرشحين لاستكشاف مجموعة واسعة من الفرص في مختلف القطاعات، وتمنح هذه الفعاليات المواطنين مساراً واضحاً لكيفية الانضمام للقطاع الخاص، وتؤكد على أهمية الكفاءات الإماراتية في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "إن نجاح يوم التوظيف في مجلس أم سقيم يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه شركاؤنا في القطاع الخاص في دفع أجندة التوطين، فمن خلال تقديم أكثر من 170 فرصة وظيفية لم تظهر هذه الشركات التزامها بتمكين مستقبل المواطنين في القطاع الخاص فحسب، بل ساهمت أيضًا في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة فيما يتعلّق بالتوطين ومستقبل دولتنا، والحمدلله منذ انطلاق المجلس وحتى اليوم نجحنا في بناء شراكات نوعية مع القطاع الخاص وأبنائنا المواطنين والتي تزداد ثمارها يوماً بعد يوم."

ويجدر الذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإمارتية تأسس في دبي بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

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