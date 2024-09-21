دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع سلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) لإنشاء إطار عمل يهدف إلى زيادة توظيف المواطنين الإماراتيين في الشركات العاملة داخل جافزا.

تهدف هذه الشراكة إلى تزويد مواطني دولة الإمارات بالمهارات اللازمة للتفوق في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل اللوجستيات وعمليات الموانئ وإدارة سلاسل التوريد، وهو ما يدعم طموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية.

وقع مذكرة التفاهم سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي. وتعكس هذه الشراكة التزام الجهتين المشترك بدعم أهداف التوطين وتزويد المواطنين بالمهارات المطلوبة للتفوق في مختلف القطاعات.

من خلال هذا التعاون، سيعمل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وجافزا معًا لتعزيز توظيف المرشحين المواطنين المؤهلين في المناصب المناسبة وبرامج تطوير المسار الوظيفي مع الشركات التي تتخذ من جافزا مقراً لها. كما ستشجع الشراكة الإماراتيين على المشاركة في التدريب العملي والمهني، ما يعزز خبراتهم العملية ويسهل انتقالهم إلى سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم معارض التوظيف لتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة، ما يوفر فرصة لعرض الوظائف المتاحة مع الشركات الموجودة في جافزا.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: "إن شراكتنا مع جافزا تمثل خطوة هامة نحو توسعة نطاق مسارات الوظائف للمواطنين في الصناعات الحيوية مثل اللوجستيات والتجارة وذلك من خلال الاستفادة من خبرات "دي بي ورلد" وجافزا الواسعة ومواردها، نسعى إلى إنشاء برامج تطوير مخصصة تزوّد المواطنين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل."

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "في دي بي ورلد، يعد تطوير المواهب المحلية محور استراتيجيتنا. ونظرًا لأن جافزا تعد محركًا اقتصاديًا رئيسيًا لدبي وواحدة من أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم، فإن هذا التعاون سيفتح الأبواب أمام فرص جديدة لمواطني دولة الإمارات. ويؤكد هذا التعاون على التزامنا بتطوير قوة عاملة إماراتية تنافسية، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية."

تُعد جافزا موطنًا لأكثر من10,700 شركة، بما في ذلك أكثر من 100 شركة ضمن قائمة "فورتشن 500"، ما يخلق منظومة عمل نابضة بالحياة ومتنوعة توفر للإماراتيين فرصة فريدة للتفاعل مع مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات. بدءاً من اللوجستيات والتجارة إلى التكنولوجيا المتطورة والاستدامة، تعمل جافزا كحاضنة مثالية للمواهب، ما يجعلها بيئة مثالية للإماراتيين لاستكشاف حياتهم المهنية وتنميتها.

كجزء من مذكرة التفاهم، سيضمن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية أيضًا استفادة المواطنين الذين يتم توظيفهم من قبل الشركات في جافزا من "نافس"، برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية، من خلال دمجهم في مبادراته وحوافزه.

ويجدر الذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإمارتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعيّة تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكُّد من وجود بيئة جاذبة ومُحفِّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

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