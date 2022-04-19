دبي: إلتقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بحضور نائب رئيس المجلس سعادة عبد الله الفلاسي، مع مجموعة (قطاع الأغذية) في دولة الإمارات، وذلك ضمن جهود المجلس الرامية لدعم إستراتيجيات وخطط التوطين، ايماناً منه بدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتركز النقاش خلال اللقاء الذي شارك فيه كبار المسؤولين في مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، وفي مقدمتهم صالح لوتاه رئيس مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات ومدير عام شركة الإسلامي للأغذية، حول الدور المهم للقطاع الغذائي، في توظيف وتأهيل وتمكين الكفاءات والقدرات الإماراتية في هذا القطاع، وزيادة عدد الشباب المواطنين للعمل في قطاع الأغذية، وترغيبهم في الانخراط في هذا القطاع الحيوي.

وتم خلال اللقاء بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، كذلك استعراض استراتيجيات تأهيل أبناء الإمارات للعمل في قطاع الأغذية والمشروبات، والاستفادة من مراكز الأبحاث والخبرات المهمة العاملة في نحو 568 منشأة عاملة في مجال الصناعات الغذائية، وحصول أبناء الإمارات على التدريب في مختلف التخصصات في هذه المنشآت للتدريب الفني والصناعي في العمليات التشغيلية والجودة وسلاسل التوريد والتسويق والمالية والمحاسبة وأدوات الوصول إلى الأسواق العالمية، وتأهيل رواد أعمال إماراتيين للدخول في هذا القطاع المتميز.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، حرص المجلس على التواصل مع جميع القطاعات الإقتصادية العاملة في دولة الإمارات بشكل عام وفي دبي خاصة، والتعاون والتنسيق مع هذه القطاعات من أجل توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وقال إن قطاع صناعات الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، يعد أحد القطاعات الاستراتيجية، ويسهم بشكل محوري في تحقيق نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، وتطوير المواهب الوطنية المستقبلية في قطاع تصنيع الأغذية الإماراتي، وتوفير فرص عمل مهمة لأبناء الإمارات، وتدريبهم وتأهيلهم التأهيل المناسب لشغل الوظائف في مختلف التخصصات في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأضاف معاليه إن مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات تعد دعامة قوية لقطاع الصناعة الوطني، وتلعب دوراً محورياً في تمكين مشاركة المواطنين والمهنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم تطور قطاع الأغذية الإماراتي، وتوفير فرص توظيف وتأهيل وتدريب مهمة لأبناء الإمارات.

ومن جانبه أكد السيد صالح لوتاه رئيس مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات، حرص المجموعة على التعاون والعمل مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، لاستقطاب أبناء الإمارات، وتهيئة كل الفرص لهم للعمل في قطاع الأغذية والمشروبات، وتأهيلهم لشغل الوظائف في جميع التخصصات المتاحة في هذا القطاع، و زيادة نسبة عدد الشباب المواطن في هذا القطاع من 2% إلى 10% خلال السنوات القادمة.

وقال إن مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات تحرص على تقديم نموذج قوي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تسريع وتيرة نمو قطاع الأغذية والمشروبات المحلي، وتوفير فرص التدريب والتطوير لأبناء الإمارات، وتأهيلهم للعمل في مجال صناعة الأغذية والمشروبات، ليسهموا في وضع الأسس اللازمة لتحقيق نمو قوي يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للصناعات الغذائية، ولإتاحة الفرصة للشباب المواطن للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات عامة ودبي خاصة وذلك لا يكون إلا بالشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والحكومي.

وأشار صالح لوتاه إلى إطلاق مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات لــ "مختبر الابتكار الإماراتي للأغذية والمشروبات"، وهو برنامج متميز للابتكار والتطوير يجمع المبتكرين والمصنعين في قطاع الأغذية للمشاركة في تطوير الجيل القادم من منتجات الأغذية والمشروبات، واستقطاب أبناء الإمارات للدخول إلى هذا القطاع وتدريبهم وتأهيلهم من خلال خطة عمل مدروسة تهدف إلى تدريب الشباب الإماراتي على أرض الواقع داخل المنشآت الصناعية، وتهيأتهم لإطلاق

مشاريعهم الصناعية المبتكرة، وقد أسهم هذا المختبر فعلاً في تمكين الشباب الإماراتيين مؤخراً من رفد السوق الإماراتي بــ 4 منتجات غذائية جديدة طرحت لأول مرة في أسواق الإمارات.

أما السيد أحمد سعيد باليوحه، رئيس مجلس إدارة مصنع معكرونة الإمارات، وعضو مجلس إدارة مجموعة منتجي الاغذية؛ فقال إن قطاع صناعة الأغذية من القطاعات الحيوية والاستراتيجية والمستدامة، ومن هذا المنطلق يأتي التعاون بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وقطاع الصناعات الغذائية، لتعريف الشباب الإماراتي بفرص العمل المتاحة في هذا المجال، وكذلك تأهيل الشباب وتدريبهم وصقل خبراتهم لدخول هذا المجال.

وأضاف: "نحن نؤمن بقدرات الشباب الإماراتي، ونؤمن بالمستوى المهني العالي للشركات الإماراتية العامله في قطاع صناعة الأغذية".

وأعرب عن تمنياته أن يثمر التعاون بين الجانبين في خلق كفاءات إماراتية يكون لها دور حيوي في مستقبل الغذاء في دولة الإمارات، مثمناً الجهود المخلصة التي يبذلها مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لإيجاد فرص عمل لأبناء الإمارات، وتأهيلهم لشغل الوظائف في مختلف القطاعات الحيوية.

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