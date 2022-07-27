ـ معالي سلطان المنصوري: المجلس يدعم إستراتيجيات وخطط التوطين، ويحرص على توظيف وتأهيل وتمكين الكفاءات والقدرات الإماراتية في القطاع الخاص

دبي: ناقش مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، خلال اجتماعه الذي عقده برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس المجلس، عدداً من الموضوعات التي تهم الموارد البشرية في دبي، خاصة البرامج التدريبية للإماراتيين، وبرنامج المرشد المهني.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، حرص المجلس على دعم إستراتيجيات وخطط التوطين، والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن المجلس يواصل جهوده لتوظيف وتأهيل وتمكين الكفاءات والقدرات الإماراتية في القطاع الخاص، ويتواصل مع جميع القطاعات الإقتصادية العاملة في إمارة دبي، من أجل توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وزيادة عدد الشباب المواطنين للعمل في مختلف القطاعات، ودعم انضمامهم إلى القطاعات الحيوية للمساهمة في جهود التنمية والتطوير التي تقودها قيادتنا الرشيدة.

وأضاف أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يتعاون وينسق مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل حصول أبناء الإمارات على التدريب في مختلف التخصصات في هذه الجهات وتأهيل رواد أعمال إماراتيين في جميع القطاعات التي تخدم مجتمع دولة الإمارات، وتطوير المواهب الوطنية المستقبلية لشغل الوظائف في مختلف التخصصات.

وناقش المجلس خلال اجتماعه إحصائية الشواغر الواردة من عدد من الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، والمناطق الحرة والقطاع الخاص، مؤكداً الحاجة لحصر جميع الفرص الوظيفية في إمارة دبي ومتابعة طلبات المواطنين الباحثين عن عمل،

واستعرض مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي خلال اجتماعه كذلك البرامج التدريبية المتاحة للمقبلين على الوظائف، والتي تصقل مهاراتهم وتزودهم بالمعرفة المطلوبة،

واستعرض مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي خلال اجتماعه كذلك برنامج المرشد المهني، الذي يهدف لتقديم الإرشاد المهني والأكاديمي للطلبة الإماراتيين في المدارس من الصف العاشر فصاعداً، وكذلك طلبة الجامعات، وتقديم الدعم والتوجيه للباحثين عن عمل حول بيئة العمل ومهارات التواصل الفعال وطرق التقديم الفعالة للحصول على الوظيفة.

حضر الاجتماع سعادة عبد الله الفلاسي نائب رئيس المجلس مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأعضاء المجلس: سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة الدكتور عبد الله بن كرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعادة حمد بو عميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام للمناطق الحرة بدبي، وعبد العزيز آل علي النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات لدائرة الموارد البشرية، وسعادة الدكتور عيسى البستكي مدير جامعة دبي، والسيدة إيمان عبد الرزاق الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني، والسيدة ميرة الفطيم من مجموعة الفطيم، والسيدة شذى الهاشمي عضو مجلس أمناء جامعة زايد.

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