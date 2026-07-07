الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، يواصل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية جهوده في دعم الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل جديد من القيادات الإماراتية في القطاع الخاص، حيث أطلق الدفعة الثالثة من برنامج "قيادات نافس" بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بهدف تحقيق الرؤى والأهداف التنموية لدولة الإمارات الرامية لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات، والخبرات العملية، التي تؤهلهم لقيادة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ودعم مسيرة البناء والتنمية.

ويأتي إطلاق هذه الدفعة من البرنامج استكمالاً للنجاحات التي حققها منذ إطلاقه، في إطار التزام المجلس بتطوير القيادات الإماراتية العاملة في القطاع الخاص، من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين التأهيل القيادي، والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لتولي أدوار قيادية مؤثرة.

سعادة غنام بطي المزروعي: البرنامج يمكّن الكفاءات الوطنية لتكون شريكاً رئيسياً في صناعة المستقبل

وأكد سعادة غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "قيادات نافس" يجسد استمرار رحلة وطنية لإعداد جيل جديد من القيادات الوطنية المؤهلة، والقادرة على مواكبة مختلف التحولات التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن البرنامج يواصل التطور مع كل دفعة بما يواكب أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل المتغيرة، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لتكون شريكاً رئيسياً في صناعة المستقبل، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية".

محمد الشرهان: إعداد الكفاءات الوطنية بمهارات المستقبل أولوية استراتيجية

من جهته، أكد محمد يوسف الشرهان مدير برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها بمهارات المستقبل يمثل أولوية استراتيجية لحكومة دولة الإمارات وداعماً أساسياً لترسيخ جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وقال إن حكومة الإمارات تواصل الاستثمار في بناء رأس مال بشري يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار وصناعة الفرص في مختلف القطاعات، ما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ويدعم استشراف المستقبل.

وأضاف الشرهان أن برنامج قيادات حكومة الإمارات نجح في ترسيخ نموذج وطني رائد لإعداد وتأهيل الكفاءات الإماراتية، وتزويدها بالخبرات العملية والمهارات المستقبلية التي تمكنها من قيادة التحول، والإسهام في تطوير القطاعات ذات الأولوية، ورفع إنتاجية سوق العمل، بما ينسجم مع رؤية حكومة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، تقوده كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل بكفاءة واقتدار.

ويضمّ برنامج قيادات نافس في دفعته الثالثة 22 منتسباً، ويستمر لمدة ستة أشهر، يكتسب خلالها المشاركون مهارات قيادية متقدمة، إلى جانب الاطلاع على أفضل التجارب العالمية وبناء شبكة من العلاقات مع قيادات وطنية ودولية، بما في ذلك زيارة دولية إلى جمهورية كوريا الجنوبية لتعزيز مهارات القيادة والتأثير.

تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية

ويركّز البرنامج على تطوير المهارات القيادية الحديثة لدى الشباب العاملين في القطاع الخاص، وتشجيع ثقافة التفكير الابتكاري لديهم، وذلك بغرض تمكينهم من إدارة الفرق بشكل فعال وتعزيز قدراتهم على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتعامل مع التحديات بكفاءة وفعالية، كما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ مشاريع تخرج بحثية مبتكرة تسهم في تطوير الحلول والأفكار ذات الأثر.

نبذة عن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية:

تأسّس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بموجب المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021. ويتولّى المجلس مسؤولية تنفيذ البرنامج الحكومي لدعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص "نافس"، ويعمل على صياغة وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد، لتأهيل وتطوير رأس المال البشري الوطني، وتوفير برامج تدريبية وتوجيهية مبتكرة، تعزّز تنافسية المواطنين في سوق العمل.

تنبثق رؤية المجلس من بناء كوادر قادرة على قيادة اقتصاد إماراتي مزدهر، وتتمحور رسالته حول تمكينهم وتأهيلهم، من خلال منظومة متكاملة، قائمة على الشراكات، والابتكار، والنزاهة. ويركز المجلس على التوظيف المستدام، وزيادة جاذبية القطاع الخاص، وتعزيز بيئة عمل مرنة، تستشرف المستقبل، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية. للمزيد من المعلومات، زوروا الموقع الإلكتروني: etcc.gov.ae.

نبذة عن برنامج نافس:

برنامج "نافس" هو مبادرة حكومية اتحادية، أُطلقت في سبتمبر 2021 ضمن "مشاريع الخمسين"، ليكون أداة تحوّل وطني في مسار التنمية البشرية بدولة الإمارات. يهدف البرنامج إلى تعزيز الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينها من الاندماج الفاعل في القطاع الخاص.

يركّز "نافس" على بناء شراكات مستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص، وتقديم الدعم المالي والتدريب والإرشاد المهني، ما يضمن إعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام.

يستهدف "نافس" المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، والعاملين في القطاع الخاص، والمناطق الحرة، والقطاعات المالية، والتأمينية. ويضمّ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم الكوادر الوطنية، مثل دعم الرواتب، وبرنامج اشتراك، وعلاوة الأبناء، وبرامج خبرة، وكفاءات، وتطوير كوادر القطاع الصحي، إلى جانب الإرشاد المهني، والتدريب أثناء العمل، وغيرها من برامج التمكين والتأهيل. للمزيد من المعلومات، زوروا منصة نافس: nafis.gov.ae..

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