سلطان النيادي: نتطلّع إلى الدور المهم لـ"المجلس" في تعزيز مشاركة الشباب في صياغة السياسات والمبادرات الرائدة

غنام المزروعي: "مجلس نافس للشباب يساهم في ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تمكين الشباب"

الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن التشكيل الثاني «لمجلس نافس للشباب 2025 – 2027»، الذي يضمّ مجموعة من الشباب والشابات الإماراتيين العاملين في مختلف المجالات الحيوية بالقطاع الخاص.

ويأتي إنشاء المجلس الذي يضم 15 مواطناً إماراتياً من مختلف القطاعات الحيوية في القطاع الخاص بالدولة، ويشرف عليه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ليتواءم مع المعايير المعمول بها في المؤسسة الاتحادية للشباب.

وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: "يجسد ’مجلس نافس للشباب‘ رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تمكين الشباب وتفعيل دورهم المحوري في قيادة مسيرة التطوير والتنمية المستدامة، وذلك لما يمثله من جسر حيوي يسهم في تعزيز التواصل بين الشباب الإماراتي العاملين في القطاع الخاص، إذ يتيح المجلس للشباب الفرصة لتقديم أفكار مبتكرة تدعم أهداف برنامج ’نافس‘، سعياً لإشراك الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص بتحقيق الإنجازات بمختلف المجالات ".

وأضاف معالي النيادي: "الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، وأساس بناء مستقبله المشرق، ونتطلّع إلى الدور المهم للتشكيل الجديد من ’مجلس نافس للشباب‘ الذي يضم نخبة من الكوادر الوطنية المُلهمة، لتعزيز مشاركة الشباب في صياغة السياسات والمبادرات الرائدة، وتمكينهم من تقديم رؤى عملية تسهم في تطوير بيئة العمل ودفع نموّ القطّاع الخاص، ومواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الشبابية التي توفرها دولة الإمارات، كما نعوّل على أعضاء المجلس وإبداعاتهم في طرح مبادرات نوعية لدعم تنافسية الدولة في استدامة التنمية الاقتصادية، إذ نؤكّد على أهمية الاستماع إلى أصوات الشباب وتفعيل دورهم كشركاء في النجاح، ونلتزم بدعمنا المتواصل لهم ليكونوا جزءاً رئيسياً من مسيرة النمو والازدهار التي يشهدها الوطن".

من جانبه، أعرب سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، عن شكره لأعضاء التشكيل الأول لمجلس نافس للشباب، قائلاً: "نحن فخورون بما حققه التشكيل الأول من إنجازات ملموسة خلال العامين الماضيين. وندعو أعضاء مجلس نافس للشباب بتشكيله الجديد للاستمرار في تقديم المبادرات المبتكرة والنوعية لدعم تحقيق أهداف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بما يعزز تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص ويدعم توجهات الدولة وتحقيق أهدافها وتطلعات الشباب في العمل في القطاع الخاص".

وأضاف سعادته بأن مجلس نافس للشباب يساهم في ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، ومحرك رئيسي في الاقتصاد الوطني.

أعضاء التشكيل الثاني

يضمّ التشكيل الثاني من مجلس نافس للشباب، مجموعة متميزة من المواطنين الذين يمثلون قطاعات حيوية في الدولة، هم: ماجد خميس بن زوبع، رئيس المجلس، ومحمد الماجدي، ومحمد علي محمد الزيودي، ومراشي الشيما العكام، بالإضافة إلى محمد خالد الأنصاري، وحمد عبدالله الشحي، وإبراهيم طلال إبراهيم البلوشي، ومبارك مطر المنصوري، إلى جانب ميثاء سيف القايدي، وأحمد محمد الفردان، ومريم عبدالرحمن المرزوقي، وراشد ربيع محمد المزروعي، وأحمد محمد الجناحي وفاطمة منصر الكربي، وآمنه خليل إبراهيم.

وتتنوّع تخصصاتهم المهنية بين الهندسة وتطوير الأعمال والتدقيق المالي والتسويق والذكاء الاصطناعي والموارد البشرية والعلاقات العامة في قطاعات الصناعة، والمصارف، والاستشارات، والنقل، والطاقة، والتعليم، والتجزئة.

أهداف ومهام المجلس

يهدف مجلس نافس للشباب إلى إيجاد منصة حوارية للتواصل الدوري بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والشباب، وتحفيز الشباب للانضمام إلى القطاع الخاص، وإبداء الآراء والتوصيات في الخطط والسياسات ذات الصلة بملف التوطين، إلى جانب إلهام الطلاب الراغبين في استكشاف مجالات مهنية تتماشى مع متطلبات المستقبل، وابتكار مبادرات تسهم في تحسين مهارات الشباب لتوائم متطلبات مستقبل العمل في القطاع الخاص، واستثمار الطاقات الشبابية وجذب الموهوبين والمبدعين للمساهمة في المبادرات المختلفة.

ويسهم المجلس في دعم الممكّنات الحكومية من خلال مشاركة أعضائه في ملتقى شباب القطاع الخاص، وورش عمل تعزيز جاذبية القطاع الخاص، والمبادرات الإعلامية المختلفة. كما يسهم في تعزيز التوعية وتغيير المفاهيم من خلال الحلقات النقاشية الشبابية وورش العمل التوعوية لطلبة المدارس والجامعات، والمشاركة في معارض التوظيف. ويمثّل المجلس الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص عبر المشاركة في المجالس المجتمعية والمؤتمرات والفعاليات المتنوّعة والتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب.

ويتولّى أعضاء المجلس التعاون مع مختلف الجهات والمجالس لتنسيق المبادرات ذات الصلة بملف التوطين في القطاع الخاص، وتقديم الأفكار والمقترحات الفعالة للمجلس، وإشراك الشباب والمجتمع في المبادرات الشبابية، بالإضافة إلى تمثيل برنامج نافس في وسائل الإعلام.

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