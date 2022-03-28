الحزمة الثانية من مبادرات "نافس" تتضمن 4 برامج تدريبية

كلية فاطمة للعلوم الصحية شريك برنامج تطوير كوادر قطاع التمريض

المؤسسة الاتحادية للشباب تدعم برنامج الإرشاد المهني

شريكا "نافس" أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت) التابع لكليات التقنية العليا يقومان بتنفيذ برنامج "كفاءات" الذي يعمل على تطوير الكوادر المواطنة من خلال برامج تدريبية وشهادات معتمدة دولياً

الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات في إطار برنامج "نافس"، البرنامج الاتحادي الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين وتمكينهم لشغل الوظائف في القطاع الخاص، وتتضمن الحزمة أربع مبادرات متخصصة بالبرامج التدريبية.

وفي هذا الإطار قال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: "إن توفير الفرص المناسبة للجيل القادم من المهنيين الناشئين للتطور بمساعدة ودعم من قادة الصناعة المشهورين، يعدّ أمراً مثيراً للغاية، إلى جانب أنه أمر محوري لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. لقد عملنا مع العديد من الهيئات للتوصل إلى مبادرات نوعية تدعم الطموحات المهنية وتعزز التطوير المهني. إننا نقدر بشدة جهود شركائنا ومساهمتهم الفاعلة في تحقيق أهداف المجلس وخلق إرث من المعرفة".

ومن جانبه قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "عملت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يداً بيد لإنشاء برامج متنوعة قائمة على إتاحة فرص التوظيف. وتهدف هذه البرامج إلى دعم المواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص. واليوم، نحن فخورون بإطلاق سلسلة البرامج التدريبية الرائدة الخاصة بأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، على منصة "نافس". وستمنح منصة التعلم الحديثة سهلة الاستخدام، المتدربين لدينا فرصة لتطوير أنفسهم في مجموعة من المهارات الفريدة التي تلبي احتياجات الوظائف الحالية والمستقبلية. إننا نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لدعم وتنمية اقتصاد دولتنا القائم على المعرفة".

هذا وقد أكد الدكتور محمد بكه - الرئيس التنفيذي لمركز (سيرت)، على كامل استعداد المركز لتقديم خبراته، وتسخير موارده، والمشاركة بإنجازاته، لدعم مسيرة التوطين، وتحقيق تطلعات وأهداف القيادة الرشيدة، والتي تجسدت في برنامج (نافس) لتمكين وتطوير الكوادر المواطنة بأحدث المهارات لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.

الجدير بالذكر ؛ أن المركز على أتم استعداده للعمل جنبًا الى جنب مع جميع الأطراف المشاركة، في سبيل إنجاح البرنامج، ودعم الأجندة الوطنية لتمكين الشباب المواطن للنجاح والتطور الوظيفي في القطاع الخاص

تشمل مبادرات الحزمة الثانية (برنامج كفاءات) الذي يعمل على تطوير كفاءات الكوادر المواطنة من خلال برامج تدريبية في قطاعات متخصصة وشهادات مهنية معتمدة دولياً، وسيقوم بتنفيذ هذا البرنامج شريكان لبرنامج "نافس" هما أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، والذي يعد الذراع التجاري والبحثي والتدريبي لكليات التقنية العليا.

أما البرنامج الثاني فهو (برنامج تطوير كوادر قطاع التمريض) الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التمريض عبر المنح الدراسية المدفوعة ومن خلال برنامج المساعد الصحي لخريجي الثانوية، والدبلوم/ الدبلوم العالي في طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس للتمريض، ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتمكين 10000 مواطن في القطاع الصحي خلال الخمس سنوات القادمة، وستعنى كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (ACTVET)، بتنفيذ هذا البرنامج.

يذكر أنّ "نافس" أسّس علاقة تعاون متينة ومهمة مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (ACTVET)، الذي يعدّ واحداً من المراكز المهمّة لتقديم أفضل برامج ومناهج التدريب والتأهيل في المجالات التقنية والتخصصات التطبيقية المتنوعة، ويسهم التعاون بين "نافس" ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في تكريس منظومة تدريب وتأهيل عالمية المستوى، تتيح للشباب الإماراتيين رفع كفاءتهم وتعزيز إمكاناتهم ومهاراتهم المهنية.

كما تشمل المبادرات كذلك (برنامج خبرة) وهو برنامج تدريبي تصل مدته إلى 12 شهراً مع مكافآت مالية في شركات خاصة وشبه حكومية لدعم تطوير خبرات الخريجين الإماراتيين في قطاعات متنوعة، وستشرف على تنفيذه شركات خاصة وشبه خاصة تتناسب مع معايير البرنامج.

بالإضافة إلى ذلك تشمل المبادرات (برنامج الإرشاد المهني) الذي يقوم على توفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني التي تساعد على اكتشاف المهارات والفرص والمسارات الوظيفية المناسبة بالإضافة إلى توفير أدلة إرشادية لكتابة السيرة الذاتية وأساسيات إجراء المقابلات وأخلاقيات العمل، وستتولى تنفيذ هذا البرنامج المؤسسة الاتحادية للشباب.

#بياناتحكومية

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حول برنامج نافس:

برنامج نافس هو برنامج حكومي اتحادي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين وتمكينهم ليشغلوا مختلف الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تقوم الخطة على استيعاب 75 ألف مواطن ومواطنة في مؤسسات القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nafis.gov.ae