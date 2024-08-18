أعلنت الدكتورة آمنه خليفة آل علي، رئيسة مجلس السعادة وجودة الحياة في غرفة عجمان، عن تنفيذ المجلس سلسلة من المبادرات المجتمعية والصحية خلال النصف الثاني من العام الجاري والموجهة لموظفي ومتعاملي الغرفة والعاملين في منشآت القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع شركاء مجلس السعادة وجودة الحياة.

وأكدت أن المبادرات والفعاليات التي ينفذها المجلس تهدف إلى تعزيز السعادة وجودة الحياة والتأثير بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية ومعدلات الرضا، موضحة ان أهداف مجلس السعادة في الغرفة تنسجم مع مبدأ "المحورية المجتمعية" باعتباره أحد المبادئ الإستراتيجية لرؤية عجمان 2030 من خلال التركيز على احتياجات الانسان وقطاع الأعمال في عجمان، والتركيز على الصحة والرفاهية الاجتماعية للأفراد والمجتمع.

وأوضحت الدكتورة آمنة خليفة أن مجلس السعادة قام بإجراء دراسة شاملة لرصد آراء ومقترحات الموظفين والمتعاملين، وذلك بهدف صياغة المبادرات والمشاريع المؤسسية والمجتمعية التي تعكس الاحتياجات والتطلعات، وأضافت أن الدراسة جاءت ضمن جهود المجلس لتعزيز الشفافية والتفاعل الإيجابي، والمساهمة في تحديد أولويات العمل وتوجيه الموارد نحو تحقيق أكبر قدر من الرضا والسعادة في بيئة العمل والمجتمع.

وأفادت عبير عيد الفرج، عضو مجلس السعادة وجودة الحياة، أن المجلس نظم فعالية "المخيم الطبي" لتوفير الفحوصات الطبية وتقديم الاستشارات للعاملين في الوظائف المساندة وأسرهم وذلك بالتعاون مع مستشفى زليخة، بحيث شملت الفعالية العاملين في غرفة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان ومركز ثرا لريادة الأعمال.

وأشارت أن فعالية المخيم الطبي هدفت إلى تعزيز ثقافة إجراء الفحوصات الدورية والتي تُعد أساساً للوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها، منوهة أن مجلس السعادة حريص على تنويع مبادراته خلال المرحلة المقبلة بما يتواكب مع احتياجات الموظفين والعاملين وأسرهم.

-انتهى-

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا