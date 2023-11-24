دبي، أعلن مجلس الذهب العالمي، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، عن مبادرة استراتيجية لمواجهة التحديات التي يفرضها الاتجار غير المشروع للذهب المحمول باليد. ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز وتوحيد الأنظمة والإجراءات الدولية لمعالجة ثغرة حرجة في مصادر الذهب وتجارته على نحو مسؤول.

لتحقيق ذلك، ستجمع المنظمتان مجموعة من أصحاب المصلحة لتحديد التحديات الرئيسية المتعلقة بالجوانب المشروعة وغير المشروعة للذهب المحمول باليد، وستجري أبحاثا وتحليلات شاملة حول حجم تجارة الذهب غير المشروعة، مع التركيز على دور أساليب الحمل اليدوي. وستكون النتيجة مجموعة من التوصيات السياسية التي ستتناول أشكال الذهب التي يمكن حملها باليد ، وتعريفات الحدود الشخصية المقبولة ، وإنشاء بيان جمركي موحد وعمليات تتبع رقمية.

وقال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي: "في حين يتم تداول غالبية الذهب بشكل مسؤول من خلال قنوات رسمية، فإن الذهب المحمول باليد يلعب دورًا في التجارة غير المشروعة، ويعد تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة خطوة رئيسية لمواجهة هذا التحدي في سوق الذهب العالمي، وهو أيضا عنصر مهم في برنامجنا الاستراتيجي (Gold247) الذي يركز على تحسين النزاهة والثقة في السوق. ومعًا، نهدف إلى إنشاء إطار عمل يمكنه معالجة التحديات الحالية وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر أمانا ومسؤولية في تجارة الذهب."

من جهته قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تشكل الإجراءات الاكثر صرامةعلى الذهب المحمول باليد أولوية ملحة. لذا ستُحدث هذه المبادرة تأثيرا إيجابيا كبيرا على مجتمعات التعدين المشروع للذهب في جميع أنحاء العالم. وهي مثال ساطع على التزام دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بسن إصلاحات إيجابية في كامل القطاع، لذا نحن فخورون بالعمل جنبا إلى جنب مع مجلس الذهب العالمي لمعالجة هذه المسألة الحرجة."

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