عمان – قدم رئيس مجلس التخطيط الوطني الليبي الدكتور مفتاح الحرير درع العطاء من الدرجة الأولى لسعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية".

وخلال التكريم، عبر الدكتور الحرير عن تقديره لمساهمة الدكتور أبوغزاله في إعداد الدراسات التي تحدد أهداف وسياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، وتنمية الموارد والإمكانيات الطبيعية والبشرية والمالية واستثمارها وتعظيم الاستفادة منها.

وأعرب الدكتور الحرير عن فخره بالثقة والدعم المقدم من الدكتور أبوغزاله، مشيرا الى عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الليبي والأردني، مؤكدا أن ليبيا تثمن تعاون المؤسسات العلمية الأردنية العريقة مع نظيرتها الليبية والتي تجسد مفهوم التعاون والتشاركية في الإنجاز لمؤازرة الشباب الذي يمثل الأمل للتغيير الإيجابي في وطنه.

من جانبه أعرب الدكتور أبوغزاله عن شكره وتقديره لهذا التكريم، مشيرا إلى أن مساهمة المجموعة من خلال خبراتها وقدراتها في تنمية ليبيا هي واجب "عربي وقومي".

وأكد الدكتور أبوغزاله أن المجموعة تعمل على بذل كل جهودها لمساعدة الشعب الليبي للخروج من تحديات وعقبات تواجهها المنظومة التعليمية والاقتصادية وبيئة الأعمال التي يعاني منها الواقع الاقتصادي والأكاديمي الليبي.

كما أكد الدكتور أبوغزاله حرص المجموعة على التعاون مع مختلف الجهات الليبية للإسهام في تنمية وتطوير البرامج الوطنية التي تخدم فئات الوطن، وتعزيز التعاون مع المجلس كشريك في مواجهة التحديات المختلفة.

#بياناتحكومية

- انتهى -