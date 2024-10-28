بحث مستقبل منظومة الأمن الغذائي واستدامتها ومستجدات قطاع الزراعة وتجارة الغذاء

الإمارات العربية المتحدة: ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة مؤخراً اجتماع مجلس الإمارات للأمن الغذائي، والذي ناقش دور الوزارة ومختلف الجهات المعنية في الدولة في دعم البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، بجانب بحث تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ومستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي وتجارة الغذاء بهدف تعزيز إمدادات الغذاء في الدولة.

وخلال الاجتماع - الذي عقد في أكبر مركز للتعبئة والتغليف الآلي على مستوى الشرق الأوسط التابع لشركة "سلال" في مدينة العين - أعربت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك عن تقديرها لجهود الجهات أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي المستمرة والمتميزة في مسيرة الدولة لتعزيز أمنها الغذائي المستدام. كما أعربت معاليها عن تقديرها لشركة "سلال" ومركز التغليف والتعبئة التابع لها، ودورها الفعال في دعم المنتجات المحلية وقطاع الغذاء في الدولة.

وقالت معاليها: "إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" للبرنامج الوطني "ازرع الإمارات" و"المركز الزراعي الوطني" يمثل خطوة استثنائية في مسيرة الإمارات لتعزيز أمنها الغذائي المستدام. كما تعد الخطوة إشارة للبدء بنهج عمل جديد يستلزم المزيد من التعاون لدعم المزارع الوطنية والاستثمارات الزراعية من خلال السياسات والقوانين المنظمة والمبادرات والبرامج التحفيزية والتمويلية، وتسهيل مختلف الإجراءات التي من شأنها تشجيع المزارعين على العمل والإنتاج، ومن ثمَّ جني ثمار ذلك العمل على مجتمع دولة الإمارات".

وأضافت معاليها: "أصبحت الإمارات في مرحلة جديدة لتعزيز قطاعها الزراعي والغذائي، وأن هذه المرحلة، تتطلب زيادة التعاون والتنسيق لإنجاز كافة المستهدفات خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق تقدم وإنجاز ملموس على أرض الواقع. ونحن نثق في قدرتنا معاً على تحقيق كافة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وإشراك الجميع في منظومة عمل هدفها خلق حاضر ومستقبل آمن غذائياً لدولة الإمارات".

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات الحيوية والتي على رأسها البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، حيث تم استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهداف البرنامج، والتي من بينها إشراك القطاع الخاص والمجتمع، في جهود نشر الممارسات الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي من خلال المشاريع والشراكات الممتدة، وإكساب المجتمع مهارات الزراعة المنزلية. كما ناقش المجلس دور المركز الزراعي الوطني وما سيقدمه من خدمات لدعم المزارعين المواطنين والمزارع الوطنية، وغيره من الخدمات التدريبية والاستشارية للمزارعين ودعم لقطاع الزراعة في الدولة، خاصة في ملف الزراعة الحديثة الذكية مناخياً. كما أكدت معالي الوزيرة على ضمان النهج التشاركي مع كافة الجهات المعنية للعمل على حراك مجتمعي لتعزيز منظومة القطاع الزراعي في الدولة.

كما ناقش المجلس مستجدات تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تهدف لأن تكون الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمان موائمتها مع المتغيرات التي تطرأ على الوضع العالمي والمحلي. وبحث المجلس سبل تطوير العمل على توجهات الاستراتيجية الرئيسية والتي تتمثل أهمها في تسهيل تجارة الغذاء، وتنويع استيراد مصادر الغذاء، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، والحد من فقد وهدر الغذاء، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية.

وفي ضوء ذلك، بحث اجتماع مجلس الإمارات للأمن الغذائي مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي وتجارة الغذاء من أجل تعزيز إمدادات الغذاء واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تحقق هذا الهدف في ضوء مختلف المتغيرات التي تطرأ على حركة تجارة الغذاء العالمية. كما ناقش الاجتماع أهمية توافر البيانات المتعلقة بالغذاء بشكل دوري وتصنيفها وتحليلها بما يسهم في حوكمة البيانات وتعزيز الأمن الغذائي القائم على البيانات. بالإضافة إلى ذلك ناقش الاجتماع الاستجابة السريعة للمخاطر والتهديدات من خلال القدرة على تنبيه صانعي القرار وإخطارهم بشأن مخاطر الغذاء، وتمكينهم من مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي بشكل استباقي، مثل تقلبات الأسعار، واضطراب الإنتاج، والظروف المناخية، وتفشي الأمراض مما سيساهم في تحسين الأداء المستدام.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات للمشاركة في القمة العالمية للأمن الغذائي، التي تستضيف نسختها الأولى أبوظبي في نوفمبر المقبل ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي. وتركز القمة على محاور وطنية وإقليمية ودولية، وتوفر منصة لتبادل أفضل الممارسات والابتكارات في قطاع الأمن الغذائي، ما يدعم الجهود الدولية للقضاء على الجوع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز لإدارة الحوارات والنقاشات والمبادرات في مجال الأمن الغذائي العالمي.

وتضمن اجتماع مجلس الإمارات للأمن الغذائي جولة داخل مركز التعبئة والتغليف التابع لشركة سلال، وذلك للتعرف على إمكاناته في مجال تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية وتقديم الدعم في هذا المجل للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية.

ويمتد المركز على مساحة 12 ألف متر مربع وهو من أكثر المراكز تطوراً في الدولة ويتمتع بطاقة إجمالية تبلغ 325 طناً وقدرة على إنتاج أكثر من 180 ألف عبوة يومياً. كما أن المركز مجهز بـ 28 غرفة للتبريد المسبق و9 مخازن تبريد، بما يضمن توفير أعلى معايير الجودة، بما يضمن تفوق سلال في هذا القطاع الحيوي ويحقق رؤيتها القائمة على الوصول إلى منتجات الأغذية الزراعية المتنوعة ذات الجودة وتحفيز إمكانات القطاع داخل الدولة وخارجها.

وتهتم شركة "سلال" المالكة والمشغلة لمركز التعبئة والتغليف في العين، بدعم المزارعين بتقنيات زراعية متطورة وحلول طاقة نظيفة لتحسين الممارسات وزيادة الإنتاج، ومنذ تأسيسها في 2020، حققت سلال إنجازات مثل تقديم 26 ألف منتج و200 علامة تجارية، بالإضافة إلى تحقيق 3000 عملية توزيع يوميًا، مع سعة مراكز التعبئة التي تبلغ 20 ألف متر مربع تخدم 8000 عميل في أكثر من 70 سوقًا. وتعمل سلال على تعزيز الابتكار الزراعي، وتتعاون مع أكثر من 900 مزرعة محلية، كما أنتجت 8 ملايين شتلة باستخدام تقنيات حديثة، ودعمت 6 أسواق مزارعين.

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