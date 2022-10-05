عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" اجتماعه الخامس لعام 2022م في مدينة سمائل الصناعية، وذلك برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، رئيس مجلس الإدارة، حيث ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بأعمال مدائن، واتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنها، ومن أبرز ما تم التطرق إليه إنشاء مدينة عمالية متكاملة الخدمات لتوفير السكن المناسب للعاملين في مدينة سمائل الصناعية خصوصا والمدن الصناعية عموما، كما قام سعادته وأعضاء مجلس الإدارة بجولة ميدانية في مدينة سمائل الصناعية للاستماع إلى التحديات التي تواجه الصناعيين فيها، وقد تضمنت الجولة زيارة لشركة المواهب للخدمات الكهربائية المتخصصة في تصميم وتصنيع لوحات القواطع الكهربائية ولوحات التحكم المستخدمة في القطاعات الصناعية وقطاع النفط والغاز، و البنى الأساسية عموما، كما شملت الزيارة شركة لدائن عمان التي تنتج كبسولات قناني الماء وأغطيتها.

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