المنصوري: حريصون على وضع خطط جديدة وإطلاق مبادرات تواكب رؤية القيادة الرشيدة وخططها المستقبلية لتعزيز مكانة دبي كواحدةٍ من أفضل المدن الاقتصادية عالمياً

المنصوري: نلتزم بتعزيز الإنجازات المحققة وتسريع وتيرة الجهود لبناء فرص نوعية بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)

شهد اللقاء استعراضاً لأفكار ومقترحات نوعية لتطوير مساهمة غرف دبي في ترسيخ مكانة دبي كمركز اقتصادي رائد عالمياً وتطوير آليات دعم مجتمع الأعمال والاستثمار

دبي_ عقد مجلس إدارة غرف دبي أمس برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي جلسة عصف ذهني بمشاركة أعضاء مجالس إدارات الغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، والتي تشمل كلاً من غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي وغرفة دبي العالمية، وذلك بهدف بحث التوجهات والمبادرات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دور الغرف في دعم المسيرة الاقتصادية لإمارة دبي.

وحضر الجلسة التفاعلية كل من سعادة سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة غرف دبي ومجالس إدارات الغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.

وتم خلال الجلسة بحث الاستراتيجيات والتوجهات والمبادرات للمرحلة القادمة لتحقيق مهام غرف دبي في تعزيز النمو الاقتصادي وازدهار الأعمال في كافة القطاعات، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وكافة الشركاء محلياً ودولياً لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة عالمياً للاستثمار، وترسيخ نموذج دبي التنموي القائم على الاستباقية والمرونة والشراكات البناءة.

وشهد اللقاء استعراضاً لأفكار ومقترحات نوعية لتطوير مساهمة غرف دبي في ترسيخ مكانة دبي كمركز اقتصادي رائد عالمياً، وتطوير آليات دعم مجتمع الأعمال والاستثمار بما يواكب طموحات إمارة دبي وتوجهاتها الاقتصادية الجديدة.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "قطعت غرف دبي أشواطاً كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم متطلبات مجتمع الأعمال، حيث ساهم العمل المشترك والمبادرات الاستراتيجية في استقطاب الاستثمارات، ودعم التوسع الخارجي للشركات، وتعزيز التحول الرقمي".

وأضاف معاليه قائلاً:" نلتزم بتسريع وتيرة الجهود لبناء فرص نوعية بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وحريصون على وضع خطط جديدة وإطلاق مبادرات تواكب رؤية القيادة الرشيدة وخططها المستقبلية لتعزيز مكانة دبي كواحدةٍ من أفضل المدن الاقتصادية عالمياً"

وخلال فعاليات اللقاء، كرم معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس الإدارة السابق لغرف دبي، على قيادته الاستثنائية للغرف خلال الفترة الماضية، وسعادة فيصل جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي السابق، بالإضافة إلى الأعضاء السابقين في مجلس الإدارة سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي، وسعادة الدكتورة رجاء القرق، وسعادة هشام الشيراوي على جهودهم المتميزة.

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

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