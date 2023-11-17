أبوظبي: عقد مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية "سندك" اجتماعه الأول برئاسة سعادة فاطمة الجابري، رئيس مجلس إدارة "سندك".

حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة وهم: إبراهيم السيد الهاشمي، وإسماعيل درويش البلوشي، وفايزة محمد العوضي، وجمال إبراهيم المطوع، وسعيد حسين الخوري.

واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والاستعدادات لتنفيذ الخطط والاجراءات التشغيلية اللازمة لإطلاق خدمات "سندك" مطلع عام 2024، وضمان تعزيز فعالية عملياتها وتحقيق أهدافها في تمكين المستهلكين من الوصول السهل والسريع للخدمات المقدمة، والحرص على التعامل مع الشكاوى المتعلقة بسلوك المؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين بطريقة عادلة وفاعلة وسليمة من الناحية القانونية، وتعزيز وعي المستهلكين وفهمهم للأدوار والمسؤوليات المنوطة بالوحدة، بالشكل الذي يؤدي إلى توطيد ثقة المستهلك وتعزيز تعامله مع المؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين.

واطلع المجلس على الإجراءات المتخذة لتسريع استكمال الجوانب الإدارية اللازمة لبدء الأعمال في "سندك"، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، حيث اتخذ القرارات المناسبة بشأنها وفق نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

وتهدف وحدة "سندك"، التي أنشأها المصرف المركزي، إلى التعامل مع المنازعات المصرفية والتأمينية بنهج فعال وسريع، يُسهم في تقليل لجوء أصحاب المنازعات للجهات القضائية وتخفيف العبء عنها، وإرساء قواعد واضحة للتعامل بين المؤسسات المالية المرخصة وعملائها، مما يزيد من معدل رضا المتعاملين، وتعزيز ثقة المستهلكين وحماية حقوقهم، وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمؤشرات التنافسية، بما يؤدي إلى تحقيق مزيد من النمو والاستقرار في القطاع المالي والاقتصاد الوطني.

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