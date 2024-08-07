دبي، الإمارات العربية المتحدة: برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات"، عقد مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات" اجتماعه الثالث للعام 2024 بحضور أعضاء المجلس: سعادة فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس، وسعادة الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد على مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، والسيد محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، والسيد حميد الحمادي، أمين سر المجلس بالوكالة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإحداث تغيير إيجابي في حياة عشرات ملايين البشر حول العالم وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية وتعزيز دورها البنّاء في بناء حياة أفضل للإنسان في كل مكان، نحرص على الاضطلاع بمسؤولياتنا لتلبية نداء الإنسانية، ودفع الجهود الرامية إلى ابتكار تقنيات مستدامة لحل أزمة شح المياه حول العالم، وتوفير المياه الآمنة والنظيفة للمجتمعات التي تعاني من ندرة وتلوث المياه، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للجميع."

وناقش أعضاء مجلس أمناء "سقيا الإمارات" تطورات المشاريع وشبكات المياه التي نفذتها "سقيا الإمارات" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لمليون شخص في مختلف أنحاء جمهورية تنزانيا الاتحادية.

وسلط الاجتماع الضوء أيضاً على مستجدات الحملة التوعوية والترويجية للدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى تشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لإيجاد تقنيات جديدة ومبتكرة لإنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

وركز الاجتماع كذلك على الحملة المجتمعية الإنسانية، "ثلاجة الفريج"، التي تدعمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأطلقتها "فرجان دبي" بالتعاون مع مؤسسة "سقيا الإمارات" وبنك الإمارات للطعام، بهدف توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات، لتخفيف تأثيرات حرارة الصيف على العمال، وتعزيز قيم التراحم والعطاء في مجتمع دبي. وتساهم مؤسسة "سقيا الإمارات" في الحملة من خلال توفير عبوات المياه من شركة "ماي دبي". إلى جانب ذلك، تناول الاجتماع إضافة خيار التبرع لمؤسسة "سقيا الإمارات" عبر قنوات الدفع الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

-انتهى-

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا