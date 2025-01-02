دبي، الإمارات العربية المتحدة: ترأس معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات"، الاجتماع الرابع لمجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات للعام 2024.

وشهد الاجتماع اعتماد القائمة القصيرة للمرشحين المؤهلين للفوز بالدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى تشجيع الشركات ومراكز البحوث والمعاهد البحثية والمبتكرين والشباب من مختلف أرجاء العالم، على تطوير المشروعات والتقنيات والنماذج المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية. وناقش الاجتماع أيضاً مستجدات مبادرة مؤسسة سقيا الإمارات لتنفيذ مشاريع مياه مستدامة في جمهورية تنزانيا الاتحادية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بحفر آبار ارتوازية جديدة وصيانة آبار حالية لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لسكان المحافظات والأرياف والقرى في أنحاء تنزانيا.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم سعيد الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، والسيد محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، والسيد حميد الحمادي، أمين سر المجلس بالوكالة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "من خلال تحفيز إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُح المياه حول العالم، وتنفيذ مشاريع المياه المستدامة والمبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية الهادفة إلى توفير المياه النظيفة والآمنة للمجتمعات الفقيرة والمنكوبة، تدعم "سقيا الإمارات"، تحت مظلة "مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، تصدُّر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول التي تساهم في تعزيز منظومة الأمن المائي المستدام على الصعيد العالمي، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى توفير المياه الصالحة والنظيفة، ومكافحة الأمراض المتصلة بالمياه التي تهدد حياة البشر."

وبلغ عدد المستفيدين من مشاريع مؤسسة "سقيا الإمارات" حول العالم 14.9 مليون مستفيد منذ تأسيسها في عام 2015 وحتى اليوم، فيما كرّمت الدورات الثلاث السابقة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه 31 فائزاً من 22 دولة من جميع أنحاء العالم لمشروعاتهم المبتكرة.

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