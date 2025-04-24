دبي، الإمارات العربية المتحدة: ترأَّس معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الجامعة للعام الأكاديمي 2024-2025، بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ القرارات السابقة، والتقدُّم في تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024–2026، والتعديلات التي ستتم على الجانبين الإداري والتدريسي، وبحث المجلس أبرز تطورات المشاريع التحولية الجديدة ونموذج وخارطة تطبيقها، والتي تهدف لريادة الجامعة وتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً، كما ناقش المجلس ترتيبات حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة بما يتناسب مع متطلبات المدعوين والخريجين.

وأكد معالي مطر الطاير التزام مجلس الأمناء بتطوير البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة، وتعزيز بيئة الإبداع والابتكار داخل المنظومة التعليمية، بما يرسخ مكانة الجامعة كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم الذكي والابتكار في التعليم على مستوى العالم، مؤكداً أهمية تعزيز حضور الجامعة في مجالات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي الذي يعدّ ركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي، كما اتفق المجلس على أهمية الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات والمهارات لدى الدارسين في الجامعة لمواكبة التطورات في هذا المجال والذي سيكون له الدور والأثر الكبيرين في كافة المجالات خلال السنوات القادمة.

ومن جانبه، أشار سعادة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، إلى التزام الجامعة بتبني مناهج تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات دارسيها ومتطلبات سوق العمل، وبذل أقصى الجهود في تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، وتمكين الخريجين وتأهيلهم.

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