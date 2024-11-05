دبي، الإمارات العربية المتحدة -عقد مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية اجتماعه الأول للعام الدراسي 2024/2025، برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، جرى خلاله مناقشة المبادرات الهادفة للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والأكاديمية للجامعة، التي تركز على تطوير البرامج التعليمية وتعزيز الشراكات المؤثرة التي تسهم في استدامة التطوير، حيث شهدت الجامعة زيادة في عدد الطلاب الدارسين في عام 2024، بنسبة 56%، مقارنة بعام 2021.

وأكد معالي مطر الطاير التزام مجلس الأمناء باعتماد مبادرات الجامعة لتكون رائدة عالمياً في مجالات التعليم الذكي والبحث العلمي، وتعزيز مستوى الجودة والتميّز والأداء المؤسسي، والتشجيع على الإبداع والابتكار في المناهج التعليمية، وتعزيز دورها كقوةٍ دافعة للتحول نحو منظومةٍ تعليمية أكثر كفاءةً في تلبية احتياجات عالم اليوم ومواكبة متطلبات المستقبل.

وقال: تواصل الجامعة تقديم بيئة تعليمية محفزة ومتفائلة، تتماشى مع رؤية الإمارات للتنمية المستدامة، ورفد الدارسين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

وناقش الاجتماع بعض مشاريع المجلس في الفترة الماضية، التي شملت تطوير المناهج الأكاديمية، والتوسع في نطاق البرامج الدراسية، مع التأكيد على الجودة والابتكار كعوامل رئيسية في هذه العمليات، كما ناقش الخطة الشاملة للشراكات الاستراتيجية للعام الدراسي القادم، والتي تهدف إلى توسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، محلياً وعالمياً، بهدف إثراء تجربة التعلم للدارسين، وانخراطهم في أبحاث حديثة وأفضل الممارسات الدولية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطوات المتخذة لتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، والتي تُعتبر عنصرًا أساسيًا في توفير فرص التدريب والتوظيف للدارسين، ومناقشة التطورات الأخيرة وآليات تعزيز الأداء المؤسسي، وتحفيز الموظفين وأعضاء هيئة التدريس على الابتكار والإبداع.

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