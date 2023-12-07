أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، في إطار مساعي الطرفين ورؤيتهما المشتركة لتحقيق التكامل بين الرياضة والصحة والتجارب الترفيهية الغامرة، بما يضمن توفير تجارب تلتزم بأعلى مستويات الصحة والترفيه معاً.

ولتعزيز الرفاهية ونمط الحياة الصحي في المجتمع، قام سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، بتسلق أعلى جدار في كلايم جزيرة ياس أبوظبي، ليدشنوا بداية هذه الشراكة التي تستند إلى مبادئ الاستراتيجية الوطنية للرياضة وتتماشى مع تطلعات استبيان السعادة في دولة الإمارات.

و قال سعادة عارف العواني: "تتيح لنا شراكتنا مع ميرال الارتقاء ببرنامج أبوظبي 360 إلى آفاق جديدة. ومن خلال الدمج بين مجالات الصحة والترفيه، فإننا نعمل على ابتكار تجارب تلائم أذواق وتطلعات مختلف أفراد المجتمع، وتعكس التزامنا بأعلى مستويات الصحة والعافية والترفيه، بدءاً من المدن الترفيهية ووصولاً إلى وجهات الضيافة الفاخرة".

ومن جانبه، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: "تكتسب شراكتنا طويلة الأمد مع مجلس أبوظبي الرياضي أهمية منقطعة النظير في ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة رياضية رائدة عالمياً. ومن خلال هذا التعاون، نلتزم بغرس قيم الصحة والرفاهية لدى أفراد المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية الخاصة بنا، ونتطلع للمساهمة في بناء مجتمع نشط وصحي في أبوظبي".

ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية على دمج تجارب جزيرة ياس الغامرة مع برنامج أبوظبي 360، بما يضمن تقديم تجارب تتكامل فيها مزايا الصحة والرفاهية مع الترفيه والاستجمام في العاصمة أبوظبي.

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