بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة وشركة المبادئ الأربعة

جدة، المملكة العربية السعودية، : أعلن مجتمع جميل السعودية والإدارة العامة للتعليم بجدة عن ختام برنامج النهج اللين الذي انطلقت فعالياته في 9 مايو 2022 بالتعاون مع شركة المبادئ الأربعة ومدرسة قرطبة الأهلية، بهدف تحقيق مستهدفات وزارة التعليم ورؤية السعودية 2030.

وجاء إطلاق البرامج بهدف إعادة تصميم نموذج التشغيل والاجراءات للمدارس، وبناء أساليب ومهارات وكفاءات جديدة تتيح للطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة تحسين الأداء وتحقيق قدرة تنافسية أعلى ورفع مستويات الكفاءة.

وتمكن فريق المبادئ الأربعة من تحقيق هذا الهدف عبر تزويد إدارة مدرسة قرطبة الأهلية بالأدوات والعوامل التمكينية اللازمة لتطبيق مبادئ الإدارة اللينة، إلى جانب العمل على تصور جديد تتجاوز إطار المناهج الدراسية وتتخطاها بهدف إحداث تأثير إيجابي في الحياة اليومية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. وفي سبيل ذلك، تم إرشاد المدارس إلى اتباع مسار واضح يقود إلى تصميم مستقبل جديد من خلال تطبيق نهج علمي قائم على مبادئ الإدارة اللينة.

ومن خلال تنفيذ عدد من المبادرات، تمكنت شركة المبادئ الأربعة بالتعاون مع مدرسة قرطبة الأهلية من توفير أكثر من 320 ساعة من وقت القائمين على العملية التعليمية، مما أتاح زيادة التركيز على تلبية احتياجات الطلاب وتعزيز الأداء الأكاديمي. وقد أمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير برنامج لتنظيم المواعيد يتيح للمدرسة تخصيص الدورات التعليمية وتوزيع المعلمين على الصفوف طوال السنة الأكاديمية وبحسب المرحلة الدراسية. وصُممت هذه الأداة في شكل برنامج حاسب آلي يعالج كمية كبيرة من البيانات وبمستوى عالٍ من التعقيد استنادًا إلى خوارزمية المبادئ الأربعة المصممة خصيصًا لاحتياجات المدارس.

وقد أدت مختلف الحلول التي تم تطويرها للمدارس إلى زيادة فاعلية إجراءات الأقسام الداعمة مما عزز قدرتها الاستيعابية بإضافة أكثر من 656 ساعة دراسية. كما أدى ذلك أيضًا إلى خفض تكاليف المشتريات بنسبة 15٪، وتكاليف الصيانة بنسبة 5٪، ومتوسط ​​المكالمات لأولياء الأمور فيما يتعلق بتحصيل الرسوم بنسبة 44٪. كما ساعدت المبادئ الأربعة في شحذ القدرات الترويجية للمدارس من خلال الاستفادة من مؤشر صافي نقاط الترويج (Net Promotor Score) وحلقة التغذية الراجعة المقابلة. وأخيرًا وليس آخرًا، نجح البرنامج في غرس بذور الفضول بين الطلاب لتحفيزهم على التحسين المستمر.

ويدشن هذا البرنامج مرحلة أولية لمشروع مستقبلي أوسع نطاقًا يشمل مدارس أخرى في جميع أنحاء المملكة، ويسخر الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة خلال مرحلة التطبيق الأولية في سبيل تحسين تطبيقه أثناء طرحه في مدارس أخرى، وبالتالي نشر عقلية التحسين المستمر في جميع مدارس المملكة.

وأعربت جميع الأطراف المشاركة في هذا البرنامج عن فخرها بما حققته من نتائج في تعميم نهج التحسين المستمر "كايزن" في المدارس السعودية من خلال تطبيق أسس الإدارة اللينة.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ منصور القحطاني، مدير القسم الثانوي بمدارس قرطبة الاهلية: "اشتمل البرنامج على مجموعة متنوعة من المبادرات والنتائج الإيجابية، فعلى سبيل المثال، أسفرت مبادرة الموظف الشاملة عن تقليل الوقت والجهود وفي نيل رضا العملاء أيضًا، فيما أدت مبادرة أداة تنظيم المواعيد إلى تحقيق فائض كبير في الوقت المستغرق في تنظيم المواعيد وإعداد الجداول الزمنية، كما كانت مبادرة صوت العميل تجربة رائعة لتحسين العمليات المتعلقة بالعميل".

وقال عبدالله طلب، مدير البرامج الإجتماعية في مجتمع جميل السعودية:"نتطلع مع وزارة التربية والتعليم إلى تعميم هذه التجربة في مجموعة كبيرة من المدارس في المملكة العربية السعودية".

وقال الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة المبادئ الأربعة، سيف الشيشكلي: "سعداء بنجاح هذه المبادرة التي أتاحت لنا تعريف جميع المشاركين مدرسة قرطبة الأهلية على عقلية كايزن ومنهجيتها، وتحقيق تحسينات ملموسة في الأداء وتعزيز رضا الطلاب بمستوى تجاوز توقعات الجميع".

#بياناتحكومية

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مجتمع جميل السعودية

مجتمع جميل السعودية، مؤسسة أهلية تأسست عام 2010 م في السعودية وتهدف إلى تنمية المجتمع من خلال ستة محاور رئيسية تشمل تنمية المهارات، الاهتمام بصحة المجتمع، تمكين رواد الأعمال، تعزيز دور المرأة، التغير المناخي والمبادرات الإنسانية. تلتقي هذه المحاور لتحقيق هدف استراتيجي هو السعي نحو مستقبل أفضل من خلال المساعدة في توفير فرص عمل مناسبة لشباب وشابات الوطن والتي بدورها تساهم في إيجاد سبل جديدة لتوفير حياة أفضل لأفراد المجتمع والحفاظ على ازدهار الاقتصاد في مختلف الصناعات.

تحتفل مجتمع جميل السعودية وعائلة جميل حاليا بثلاثة أرباع قرن من الزمان على مزاولة الأنشطة الخيرية. نوثق هذه المسيرة من خلال مشروع 75 عام / 75 صوت/ 75 حكاية الذي يضم شهادات من شركائنا ومساندينا.