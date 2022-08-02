الكويت: وقعت مجالِس الأعمال الأمريكية في الخليج (AmChams) مذكرة تفاهم فيما بينها بهدف تعزيز أُطر التعاون في مصالحها المشتركة واستضافة الأنشطة والمبادرات القادمة والعمل كاتحاد خليجي واحد يشمل مكاتبها في كل من الكويت، أبو ظبي، البحرين، دبي، عُمان وقطر.

كما تسعى مجالِس الأعمال الأمريكية في الخليج من خلال هذا الاتحاد إلى مناقشة ومتابعة مصالحها التجارية والحفاظ على علاقاتها القائمة مع المنظمات التجارية وبناء علاقات قوية بين أعضائها.

وبدورها تنتهز مجالِس الأعمال الأمريكية في الخليج الفرصة لمواصلة نشاطها بعد عامين من الإغلاق الإقليمي بسبب جائحة كورونا، معلنةً عن استمرارها في دعم أعضائها من خلال استضافة الأنشطة والمبادرات التي تخدم مصالح الأعضاء وأصدقائهم. كما تدعو مجالِس الأعمال الأمريكية في الخليج جميع المهتمين إلى التواصل معها للحصول على العضوية والتمكن من المشاركة في المبادرات القادمة المختلفة وذلك بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في الأشهر القليلة القادمة.

وبهذه المناسبة قالت المديرة التنفيذية في مجلس الأعمال الأمريكي في الكويت، السيدة/ باولا دي لاروش: "يشرفنا أن نواصل تعاوننا لدعم اتحادنا القوي الذي عملنا على تشكيله خلال العام الماضي وذلك بجهود مشهودة من جميع مجالِس الأعمال الأمريكية في الخليج. كما أنّ أبرز ملامح هذه الشراكة التي تصب في صالح الأعضاء هي التعاون في الجوانب الجوهرية وبناء علاقات مستمرة والمضي قدماً في توسيع دعم الروابط بين الدول المضيفة والولايات المتحدة الأمريكية."

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عن مجلس الأعمال الأمريكي في الكويت:

مجلس الأعمال الأمريكي في الكويت (ABCK-AmCham) هو منظمة غير ربحية تأسست في العام 1985، ويتألف من 500 شركة من جميع الأحجام بما فيها الصغيرة والمتوسطة وكبار رجال الأعمال الأمريكيين والكويتيين البارزين. يتمثّل عمل المجلس بكونه منتدى يدعو لرعاية المصالح الأمريكية في دولة الكويت.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني amchamkuwait.org أو متابعة الحساب الرسمي للمجلس على قنوات التواصل الاجتماعي abck1985@.