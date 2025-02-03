دبي: أعلن متحف المستقبل وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وبالتعاون مع شركة "جوبي للطيران"، عن عرض نموذج "التاكسي الجوي" ضمن طابق "المستقبل اليوم" في المتحف، وذلك بهدف تعريف الزوار من مختلف أنحاء العالم بمستقبل النقل الذكي والمستدام في إمارة دبي، وفي إطار جهود تحقيق "استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة 2030".

ويُعد مشروع "التاكسي الجوي" أحد مشاريع استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، وجعل %25 من رحلات الركاب ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث يتميز بتقنياته الكهربائية المتقدمة بالكامل، التي تضمن الحد من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يؤكد التزام دبي بتحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

حقبة جديدة في عالم النقل

وقال خالد العوضي مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "يسعدنا عرض نموذج التاكسي الجوي في متحف المستقبل حيث تُعَبّر هذه الوسيلة الفائقة التطوّر عن طموحات وتوجهات إمارة دبي لاستشراف التنقّل في هذه المدينة النابضة بالحياة. والتاكسي الجوي ليس مجرد وسيلة نقل جديدة، بل هو بداية لانطلاق حقبة جديدة في عالم النقل الحضري، وستصبح دبي أول مدينة في العالم تُطلِقُ مبادرة التاكسي الجوي بمجرد تدشين الخدمة في الربع الأول من عام 2026 ويتميز التاكسي الجوي بقدرته على الإقلاع والهبوط العموديين، فضلاً عن تميزه بأعلى معايير السلامة والأمان الضروريين للمحافظة على سلامة الركاب والراغبين باستخدامه فور دخوله الخدمة الفعلية حسب الجدول الزمني والخطة المرسومة لتشغيله."

مستقبل النقل

من جهته، قال ماجد المنصوري المدير التنفيذي لمتحف المستقبل: "تجسد استضافة متحف المستقبل لنموذج التاكسي الجوي حرص دبي على الريادة في تصميم وصناعة المستقبل، وتعريف زوار المتحف بالمشاريع المستقبلية التي سيجري تنفيذها بدبي في المستقبل القريب."

وأضاف: "تأتي هذه الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي في إطار دور متحف المستقبل باحتضان الأفكار الملهمة والمشاريع المبتكرة والمبادرات الواعدة وتشجيع التفكير المستقبلي والإيجابي، وتبني عقلية الابتكار، وتوفير بيئة مشجعة للإبداع ومواكبة التوجهات العالمية، بما يعكس رؤية دبي المستقبلية، وحرصها على دعم كل الجهود والأفكار الخلاقة التي تؤثر بشكل إيجابي في المجتمع تحقيقاً لتطلعات القيادة".

مركبات مستدامة

ويتميّز التاكسي الجوي "جوبي "S4 بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الكهربائية، ولا تتسبّب بأية انبعاثات ضارة للبيئة، كما تمتاز بالأمان والراحة والسرعة، إذ رُوعي في تصميمها الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال على مستوى العالم.

ويحتوي التاكسي الجوي على 6 مراوح، وأربع حزم من البطاريات، تمنحه القدرة على الطيران لمسافة 161 كيلومترًا، بينما تصل سرعته القصوى إلى 322 كيلومتر في الساعة. ويتسع التاكسي الجوي لأربعة ركاب إضافة إلى طيّار، ويمتاز بمستوى ضجيج منخفض مقارنة بضجيج الطائرات المروحية.

ومن المقرر تقديم خدمة التاكسي الجوي في المرحلة الأولى من خلال أربعة مواقع، الأول يقع بالقرب من مطار دبي الدولي، والثاني وسط المدينة: "منطقة داون تاون"، والثالث في دبي مارينا، أما الرابع فسيكون في نخلة جميرا.

وسيوفر التاكسي الجوي خدمة جديدة مميزة لسكان وزوار إمارة دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي، حيث يُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا قرابة 12 دقيقة، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة، كما تسهم الخدمة في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة، وكذلك وسائل التنقل الفردية مثل السكوتر الكهربائي، والدراجات الهوائية، وتسهيل التنقل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط عبر المدينة، وتوفير رحلة سلسة للركاب.

أول محطة

وتقدّر الطاقة الاستيعابية القصوى للمحطة بنحو 42 ألف عملية هبوط للتاكسي الجوي سنوياً، لخدمة نحو 170 ألف راكب في العام الواحد. وتشتمل المحطة على مرافق مصممة وفق أعلى معايير السلامة العالمية، وسيجري تنفيذها وتشغيلها بالتعاون مع مشغلين عالميين، حيث ستتولى شركة "جوبي" تصنيع مركبات التاكسي الجوي وتشغيلها وإدارة حركة الركاب، بينما تتولى شركة سكاي بورتس، تصميم وتنفيذ البنية التحتية للمحطات وتشغيلها، وستتولى هيئة الطرق والمواصلات حوكمة عملية التشغيل، وتحقيق التكامل مع وسائل المواصلات المختلفة، ووفقاً للبرنامج الزمني، يتوقع إطلاق خدمة التاكسي الجوي في الربع الأول من عام 2026.

آفاق جديدة

وقال أنتوني خوري، المدير العام لشركة جوبـي الإمارات العربية المتحدة: "يشرفنا أن نشارك طائراتنا الكهربائية للنقل الجوي مع الجمهور من السكان والزوار من خلال هذا المعرض، في متحف يلتزم بتعزيز مستقبل أكثر استدامة للجميع. ونخطط لتقديم تجربة رائعة للمقيمين والزوار في دبي، ونحن متحمسون لدعوة الناس للمشاركة في الحوار حول شكل مستقبل السفر الجوي عندما نطلق خدمتنا ".

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد وقّعت مطلع عام 2024 اتفاقيات إطلاق خدمة التاكسي الجوي مع شركة "سكاي بورتس انفراستركتشر" البريطانية (Skyports Infrastructure) الرائدة في تطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم، وشركة جوبي للطيران الأمريكية (Joby Aviation) المتخصصة في المركبات الجوية، لتصبح دبي أول مدينة في العالم تتميز بالنقل الجوي في المناطق الحضرية من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي.

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