دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهدت مبادرة "عونك" التوعوية من هيئة كهرباء ومياه دبي إقبالاً كبيراً من المقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، للتعرف على النصائح والإرشادات التي تقدمها الهيئة لمساعدتهم في الحصول على موافقتها من المرة الأولى لتقديم طلبات الحصول على الكهرباء، وتوفير جهدهم ووقتهم، وتسهيل وتسريع الأعمال. ومنذ إطلاقها في يناير 2023، أسهمت مبادرة "عونك" في تعزيز جسور التواصل المباشر والبنّاء مع المقاولين والاستشاريين، وشكّلت زخماً مهماً لتسريع إنجاز المشاريع. واستقبلت المبادرة 1,254 محادثة فنية تمهيدية قبل تقديم طلبات المشاريع و 27,976 محادثة فنية عبر الإنترنت خلال مرحلة تقديم واعتماد المشاريع. وبلغ عدد المستفيدين من الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو المتوفرة على المنصة 3,722 مقاول واستشاري.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نوفر بيئة أعمال ديناميكية وتنافسية وداعمة، تثري تجربة المعنيين وتعزز سعادتهم، وتوطد علاقات التعاون المثمر والتواصل الفعال مع شركائنا بما يضمن ازدهار أعمالنا وأعمالهم، ومواكبة ازدياد عدد مشاريع البنية التحتية في دبي والطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، ودعم الازدهار الاقتصادي للإمارة وزيادة عدد السكان، وتوفير مقومات دعم أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم."

وتشتمل مبادرة "عونك" على سلسلة من الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو التفصيلية والتوضيحية باللغتين العربية والإنجليزية، لشرح كافة النقاط والإرشادات والمتطلبات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند تقديم الطلبات، إلى جانب مجموعة من النصائح والتوصيات التي من شأنها تسريع الحصول على موافقة الهيئة. وإضافة إلى "عونك"، توفر الهيئة أيضاً للاستشاريين والمقاولين دليلها الفني لشهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية، خدمة "الناموس"، وخاصية "مرافق" الذكية، كما تتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة (www.dewa.gov.ae) دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة.

ويمكن الاطلاع على الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو ضمن مبادرة "عونك" من خلال الرابط https://www.dewa.gov.ae/ar-ae/builder/useful-tools/ownek-initiative

#بياناتحكومية

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا